C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

iPhraude

Ao longo dos seus 24 anos de vida, M. nunca tinha visto nada assim. O jovem ia a conduzir na zona do Patane, por volta da 1h quando um homem que saltou para a estrada com ar desesperado o obrigou a pisar a fundo no travão. Enquanto se refazia do susto, o sujeito deslizou como uma serpente para dentro do veículo, sentando-se no assento ao lado do condutor.

Antes que pudesse protestar contra o atrevimento, foi demovido pelo ar aflito do tipo que o desarmou com a súplica: “Ajude-me, amigo, por favor! Perdi tudo o que tinha a jogar no casino e agora preciso de ajuda para conseguir voltar para casa!”. Mostrou-lhe de seguida um telemóvel iPhone 7 branco, último modelo, novinho em folha, que dizia valer mais de seis mil patacas. Estava disposto a vendê-lo por menos, dada a sua situação desesperada.

M., que já estava a reclamar da sorte – “Com tanto carro em Macau, este triste tinha que entrar logo no meu!?”, começou a ver ali uma oportunidade para sacar uma pechincha. Ainda por cima, estava mesmo a precisar trocar de telemóvel. Conseguiu ficar com o aparelho por apenas três mil patacas. E foi para casa de consciência limpa por ter ajudado o coitado a voltar para casa.

Acontece que, apenas uma hora depois, nas imediações do casino Ponte 16, um episódio em tudo semelhante se passou com V., outro residente de Macau, de 30 anos. Mais ou menos pela hora em que V. disse adeus ao homenzinho depois de lhe comprar um iPhone 7 branco, também por três mil patacas, M. já tinha descoberto que o aparelho que havia adquirido não passava de uma imitação barata, e dirigia-se a uma esquadra da Polícia Judiciária para apresentar queixa. O mesmo faria V., pouco depois.

A Judiciária está ainda a investigar este caso de dupla burla. Até ao fecho desta edição, o suspeito ainda não havia sido interceptado.

Jogar até cair

Com pouca experiência na batota, C. ainda se deixa fascinar pelas luzes coloridas e o tilintar das fichas de jogo nos casinos de Macau. Aos 23 anos, sempre que pode atravessa a fronteira para vir sentar-se à mesa de jogo. Fica siderado e é como se o mundo fora da sala de apostas desaparecesse: as horas passam num instante e até se esquece de fazer uma pausa para comer.

Em meados de Julho, chegou mesmo a desmaiar na casa de banho do casino, depois de uma sessão de apostas da qual saiu com os bolsos cheios de fichas de jogo – 60 mil dólares de Hong Kong, para ser mais preciso. Por azar, o primeiro a encontrá-lo estendido no chão foi F., um compatriota tão ganancioso que, em vez de o tentar reanimar ou buscar ajuda, foi-lhe aos bolsos e saiu de fininho com 50 mil dólares de Hong Kong em fichas, deixando-o para trás, desmaiado.

F. acordou sozinho na casa de banho e viu logo que estava mais leve. Não apenas porque não comia há várias horas, mas porque os bolsos estavam mais vazios. Apresentou queixa na Polícia Judiciária, que tratou de identificar o suspeito com base nas imagens captadas pelas câmaras de videovigilância.

F., de 49 anos, foi interceptado pela Polícia de Segurança Pública anteontem quando tentava sair de Macau pelo posto fronteiriço da Flor de Lótus. Presente ao Ministério Público, confessou o crime de furto qualificado, mas explicou que já tinha perdido as fichas todas ao jogo.



Nico Rosbebe

Em vez de ir para casa de táxi, depois de uma noite de bebedeira, N. preferiu pegar no volante do seu carro e acelerar pelas ruas de Macau, feito um campeão de Fórmula 1. No sábado passado, eram 8h25 da manhã quando um agente da Polícia de Segurança Pública que ia a patrulhar pela Rua Almirante Sérgio se assustou com o ruído de um embate.

O polícia foi a correr na direcção do estrondo e depressa encontrou, na Rua Lourenço Pereira Marques, a viatura estatelada contra as barreiras metálicas de protecção dos passeios. No interior do veículo, o condutor ainda se encontrava ao volante, com ar atordoado, sem que o agente percebesse se era devido ao choque ou por causa da carga etílica que o forte cheiro a álcool indicava.

Fosse como fosse, tratou de aplicar-lhe o “teste do balão”, que acusou umas módicas 1,34 gramas de álcool por litro de sangue, pouco menos do triplo do limite máximo estabelecido por lei. O discernimento do jovem, trabalhador de um casino de Macau, não era muito, mas chegou para admitir ter estado a beber à grande. Foi presente ao Ministério Público, pelo crime de condução sob estado de embriaguez, mas à hora do fecho desta edição, ainda se encontrava a aguardar sentença.

ZAPE selvagem

Quando andava pelas proximidades do Centro Internacional de Macau, no ZAPE, por volta das 2h, J. esperava tudo menos o que lhe aconteceu anteontem: foi assaltado dois homens que fugiram com o seu dinheiro e o telemóvel.

Ia despreocupado pela calçada quando sentiu alguém a abordar-lhe por trás e a apertar-lhe o pescoço. De pronto, um outro indivíduo se colocou à sua frente e começou a golpeá-lo no peito com os punhos. De um dos bolsos das calças, os agressores extraíram 20 mil yuans (24,6 mil patacas) em notas. Noutro, encontraram a sua carteira, que continha mais 15 mil yuans (18,5 mil patacas). A seguir, fugiram na direcção do Hotel Casa Real.

Atordoado e confuso, J., de 47 anos, pediu ajuda à Polícia Judiciária. Deu-se conta entretanto de que o seu telemóvel, de cor branca, havia também desaparecido e deduziu que havia sido levado pelos assaltantes.

A Judiciária está no encalço dos dois suspeitos deste caso de roubo.