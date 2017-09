Au Kam San: “Nós acreditamos na sensatez dos eleitores”

A lista número 3 “Associação de Próspero Macau Democrático”, liderada por Ng Kuok Cheong, e a lista número 13, “Associação de Novo Movimento Democrático”, encabeçada por Au Kam San, partilham o mesmo programa eleitoral, à semelhança do que sucedeu nas eleições de 2009 e de 2013. Au Kam San não está certo que ambos possam ser eleitos, mas acredita na sensatez do eleitorado do território.

Elisa Gao

Antigos camaradas de bancada no hemiciclo, Au Kam San, da lista número 13 “Associação de Novo Movimento Democrático”, e Ng Kuok Cheong, da lista número 3 “Associação de Próspero Macau Democrático”, voltam a partilhar um mesmo manifesto político, à semelhança do que fizeram nas eleições de 2009 e 2013.

Na conferência de apresentação dos respectivos programas políticos, questionado sobre como é que os eleitores irão escolher entre duas listas que partilham uma mesma agenda, Au Kam San colocou a resposta nas mãos do eleitorado: “O Ng [Kuok Cheong] tem estado na Assembleia Legislativa há mais de 20 anos e eu há 16 anos. Apesar de a nossa plataforma política ser a mesma, os nosso apoiantes conseguem ver as diferenças nos nossos argumentos, nós temos diferentes focos”, sublinhou. “Os eleitores vão decidir por eles próprios, nós acreditamos na sensatez dos eleitores”.

Au admitiu que a forma mais segura de garantirem a reeleição seria concorrer apenas com uma lista, mas salientou, no entanto, que tem a responsabilidade de atrair mais jovens para a lista, de forma a aumentar a sua capacidade, experiência e exposição: “Desde 2009 que eu e o Ng Kuok Cheong nos dividimos entre duas listas; [Nesse ano] eu escolhi um jovem de 22 anos [Jason Chao] como segundo candidato, em 2013 chamei um jovem de 23 anos [Sulu Sou] e em 2017 um jovem de 28 anos [Chan Kuok Seng]. Eu quero que eles ganhem experiência.”

Apesar de não esperar facilidades no próximo domingo, Au reiterou a confiança no eleitorado: “Apesar de a divisão em duas listas aumentar os riscos e, para ser franco, nós não temos qualquer capacidade para alocar votos, não temos nenhuma organização de nível básico e não podemos instruir os eleitores como votar, depende da sua sensatez.”

Se Au Kam San assegurar a reeleição para o hemiciclo, vai insistir nas alterações à Lei da Habitação Económica e nos regulamentos referentes à renovação urbana e pressionar o Chefe do Executivo para cumprir a sua promessa de construir “28 mil fracções de habitação económica” na zona A dos Novos Aterros Urbanos.

Após a passagem pelo território do tufão Hato, Au Kam San publicou uma crítica ao Governo na sua página de Facebook sobre o pedido de ajuda endereçado à guarnição do Exército de Libertação Popular estacionada em Macau. Au admitiu ter escolhido palavras erradas e um título negativo e reiterou que não estava a criticar o exército, mas sim o Governo.

Au diz ter tido em consideração a perda de votos devido ao teor da publicação no Facebook, mas sublinhou que, nos últimos dias, a sua equipa tem falado com vários residentes: “Nós sentimos que os residentes se preocupam mais com os problemas sociais, especialmente os relacionados com a habitação e emprego, e eles esperam que nós sejamos a sua voz. Nós sentimos que este ‘pequeno incidente’ não teve um grande impacto junto dos cidadãos, mas não está excluído que alguns apoiantes vão desistir de mim devido às palavras erradas que eu usei. Espero continuar o meu trabalho para conquistar os meus apoiantes”, rematou o candidato.