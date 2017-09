Andrew Cheong nega estar a ser investigado pelo Ministério Público

Andrew Cheong, antigo vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM), negou a informação anteontem veiculada por Caruso Fong, membro da ANM, de que estaria a ser investigado pelo Ministério Público (MP). Na conferência de imprensa que ontem foi organizada na sede da associação, Cheong diz não ter recebido nenhuma notificação por parte do Ministério Público na sequência da denúncia alegadamente entregue por Fong naquele organismo no passado dia 17 de Agosto. O PONTO FINAL procurou saber junto da Procurador se o caso está, de facto, sob investigação, mas até à hora de fecho desta edição não obteve resposta.

“Talvez ele [Caruso Fong] seja uma pessoa tão esperta que saiba algo que mais ninguém sabe ou então tem acesso a informação antes das outras pessoas. Mas eu duvido porque no jornal ele enfatizou que o caso está sob segredo de justiça, por isso não sei como é que ele pode ter acesso a esta informação. Para mim isto é contraditório”, disse Andrew Cheong.

A denúncia entregue por Caruso Fong no passado dia 17 de Agosto instava o Ministério Público a investigar Andrew Cheong por alegada associação a casos de corrupção que envolvem o ex-Procurador Ho Chio Meng e também alegados subornos que teriam sido aceites por Sulu Sou, Jason Chao e Scott Chiang. No mesmo dia, a Associação Novo Macau apresentou uma queixa por denúncia caluniosa contra Caruso Fong, que é também o presidente da Associação dos Assuntos Jurídicos e Sociais.

“Eu preocupo-me com a altura em que ele [Caruso Fong] divulgou esta informação porque é bastante crítica. No meu entender, as pessoas que estão a relatar sobre isto nesta altura têm um propósito que não acredito que seja positivo”, disse Cheong.