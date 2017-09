A “aldeia electrónica” de Yoyo Wong instala-se na Barra

São 92 “auto-retratos”, não da artista, mas sim do seu telemóvel. Um por cada dia de trabalho para, desta forma, documentar os seus hábitos diários ao longo de três meses. Ao conjunto de desenhos, Yoyo Wong acrescentou uma instalação de vídeo que explora a influência dos ecrãs no quotidiano de cada um de nós.

As impressões digitais marcadas no ecrã de um telemóvel e desenhadas pela mão de Yoyo Wong dão corpo à exposição a solo que a artista inaugura amanhã no espaço “MMM workshop & JUJU studio”, localizado na Rua da Barra. O tempo despendido na preparação da mostra – três meses – empresta o nome ao conjunto de desenhos, intitulado “92 Self Portraits” (92 Auto-retratos), um por cada dia de trabalho: “Eles [os desenhos] estão organizados desde o dia 1 ao dia 92, com 21 peças por fila. Não estão necessariamente apresentados como um diário. Eu diria mais que é uma documentação dos meus hábitos diários”, explicou a artista ao PONTO FINAL.

E de que impulso partiu o processo de criação das obras? “Eu estava a registar a marca deixada pelo deslizar do dedo no ecrã do meu telemóvel num momento particular e os resíduos que eram deixados: o meu suor, sujidade e gordura. De forma prática, durante o meu processo de desenho, não conseguia pensar em nenhuma actividade particular, tudo o que ocupava a minha mente era o desenho”, explicou Yoyo Wong.

Para completar a exposição “In-Between”, a artista decidiu incorporar a instalação de vídeo “The Human Condition (Closer to Bliss) II”, cuja primeira versão foi apresentada em 2015. Foi também nesse ano que Yoyo Wong concluiu o mestrado em Belas Artes no Instituto Real de Tecnologia da Universidade de Melbourne. Nas palavras da artista, a peça “requere que o visitante nela entre e experiencie o espaço; ela explora a forma como os ecrãs digitais imergiram e influenciam as nossas vidas e funciona como uma metáfora de como percebemos o mundo através dos ecrãs”.

A instalação apresenta-se dividida em duas partes: na metade superior a artista utilizou o vídeo “Closer to You”, de Brett Sanders, que capturou um céu azul e o movimento de nuvens brancas. A imagem que compõe a metade inferior é da autoria do fotógrafo americano Charles O’Rear que lhe deu o nome de “Bliss”. O campo verdejante e o céu azul com nuvens brancas é facilmente reconhecido como o “wallpaper” utilizado pelo sistema operativo Windows XP da Microsoft.

A primeira versão de “The Human Condition (Closer to Bliss) II” era somente uma projecção, mas a peça que a artista agora traz a Macau incorpora também um espelho colocado no chão e erva suspensa do tecto. Para Filipe Dores, curador da exposição, “isto é uma conexão entre o mundo de ideia e o mundo ideal, isto é, uma intersecção entre os mundos”. “In-Between” é, no fundo, “uma aldeia electrónica”.