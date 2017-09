Uma foto por dia

Srinagar sob pressão: Um efectivo de uma milícia paramilitar indiana vigia uma rua do bairro de Maisuma, na cidade de Srinagar, a capitral de Verão da Caxemira indiana. As autoridades indianas colocaram em vigor algumas restrição em parte da cidade, depois de um movimento separatista ter ameaçado paralisar a cidade em protesto contra a visita de Rajnath Singh, ministro da Administração Interna da União Indiana, ao estado de Jammu e Caxemira. Singh iniciou no sábado uma visita oficial que se deve prolongar por quatro dias. EPA/FAROOQ KHAN

