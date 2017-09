Tufão Hato: Manifestantes exigem aferição de responsabilidades

As principais artérias do centro da cidade foram no sábado palco de uma manifestação em que se exigiu a aferição de responsabilidades pelos prejuízos – avaliados em mais de onze mil milhões de patacas – causados pela passagem do tufão Hato por Macau. O protesto terá atraído cerca de duas centenas de participantes, de acordo com a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Os números foram avançados à emissora pública de radiodifusão por parte do Corpo da Polícia de Segurança Pública.

A manifestação foi convocada por duas das 24 listas candidatas à Assembleia Legislativa pelo expediente do sufrágio directo. As candidaturas “Início Democrático” e “Nova Ideais de Macau”, lideradas respectivamente pelo activista Lee Kin Yun e por Carl Ching Lok Suen, exigem que o Governo assuma responsabilidades. A manifestação teve início na Praça do Tap Seac, percorreu a Rua do Campo e terminou junto ao Palácio do Governo.