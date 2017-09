Tufão Hato: Água e luz subvencionadas a partir do próximo mês

O Governo vai começar, a partir do próximo mês, a subvencionar as contas da electricidade e da água, de forma a compensar a população do território pelos cortes no abastecimento de luz e de água registados no final de Agosto, na sequência da passagem, a 23 de Agosto, do tufão Hato pelo território. A tempestade foi a mais forte a afectar Macau em mais de 53 anos.

A factura de Outubro da Companhia de Eletricidade de Macau (CEM) vai contar com uma subvenção de 1.500 patacas, enquanto que a da Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, referente aos meses de Outubro e Novembro, terá um ‘abate’ de 500 patacas, indicou na sexta-feira a Fundação Macau.

A medida de atribuição de 2.000 patacas para atenuar as contas da luz e da água foi anunciada no âmbito de um pacote de apoios financeiros, um dia depois da passagem do tufão Hato por Macau, em 23 de Agosto, que fez dez mortos, mais de 240 feridos e deixou um rasto de destruição na cidade que sofreu interrupções no fornecimento de electricidade e de água.

Mais de um quarto (29 por cento) da área de Macau ficou inundada, estimando-se que o nível da água tenha atingido 5,5 metros de altura na zona ribeirinha do Porto Interior, na península de Macau.

Segundo uma estimativa preliminar, avançada na quarta-feira pelo Governo, os prejuízos deixados pelo tufão Hato ascendem a 11,4 mil milhões de patacas: 8,3 mil milhões em diretos e 3,16 mil milhões em indirectos.