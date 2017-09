Tiago Monteiro quer recuperar a tempo da etapa chinesa da WTCC

Tiago Monteiro está hospitalizado desde quarta-feira passada, a recuperar do acidente que sofreu durante uma sessão de treinos no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

Entretanto, o piloto português já recorreu às redes sociais para falar do despiste e garantir aos fãs que está “a recuperar e a dar tudo por tudo” para disputar a etapa chinesa do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, agendado para os dias 14 e 15 de Outubro.

Depois da reacção de Tiago Monteiro, foi a vez da companheira, Diana Pereira, deixar uma mensagem de agradecimento aos seguidores pelo carinho que o piloto tem recebido, mostrando-se ainda confiante na recuperação de Monteiro:

“Obrigada a todos por todo o carinho. O Tiago vai ficar bem”, escreveu a modelo na legenda das fotografias partilhadas na sua conta do Instagram.

