“The Roadhouse Macau” organiza evento para ajudar as vítimas do Hato  

Na próxima sexta-feira, o restaurante e bar “The Roadhouse Macau”, localizado no empreendimento “Broadway”, no Cotai, vai ser palco de uma acção de angariação de fundos destinada a apoiar as vítimas do tufão Hato. Esta será a segunda edição da iniciativa “Rock for Relief” e conta com o apoio do Grupo Galaxy Entertainment (GEG).

O evento tem o arranque previsto para as 17h e não tem hora para terminar. Do programa da iniciativa fazem parte concertos de bandas locais e internacionais, um sorteio e também uma acção de angariação de fundos propriamente dita, com uma caixa de recolha de donativos a circular entre os presentes. As receitas obtidas deverão ser canalizadas para o Centro de Juventude de Macau “Helen” que tem distribuído alimentos, água e donativos pela população idosa de dois bairros do território.

Com cada pedido feito, os clientes do “The Roadhouse Macau” terão direito a um bilhete para participar num sorteio que irá distribuir, entre outros prémios, uma noite num hotel do Grupo Galaxy Entertainment, cupões para compras e jantares no GEG, garrafas de uísque e cupões para jantar no “The Roadhouse Macau”. Enquanto estiver a decorrer o evento, os descontos oferecidos pelo bar não serão aplicáveis, de modo a reunir o maior volume de fundos possível. Até ontem estavam confirmadas as bandas “Concrete Lotus”, “Caeser Salcedo”, “Treble Makers” e “Jinx”.

A primeira iniciativa do “Rock for Relief” decorreu no passado dia 1 de Julho e teve como objectivo angariar fundos para as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, do deslizamento de terras de Sichuan e do incêndio que calcinou a torre habitacional londrina Grenfell. No total foram angariadas quase 57 mil patacas que foram distribuídas equitativamente pelas três causas.

Desta vez, o valor total será canalizado apenas para uma causa e para uma instituição. O Centro de Juventude de Macau Helen vai receber o valor total das receitas do bar e dos donativos recolhidos. Além da acção de apoio à população idosa de dois barros do território que foram afectadas pelo tufão Hato, a instituição oferece apoio a crianças carenciadas e às respectivas famílias.