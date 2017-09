Técnicos de radiologia antecipam escassez de profissionais

A Associação de Técnicos de Radiologia de Macau diz que, se nada for feito, a médio e longo prazo o território vai confrontar-se com a escassez de profissionais do sector. O organização adiantou ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que actualmente trabalham e vivem no território cerca de seis dezenas de técnicos de radiologia. Os profissionais são suficientes para dar resposta à procura actual, mas a situação pode vir a alterar-se no futuro, com o crescimento da população e com o aumento da procura turística.

A Associação estima que a procura venha a disparar no futuro, nomeadamente nos domínios da medicina nuclear, do diagnóstico e da radioterapia. As preocupações dos técnicos de radiologia de Macau foram este domingo avançadas à Ou Mun Tin Toi à margem da edição de 2017 do fórum anual dinamizado pela associação que congrega os profissionais do sector.

Este ano, a iniciativa teve como tema a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. A Associação de Técnicos de Radiologia criou no início do ano um fundo de fomento à formação profissional. O dinheiro depositado até ao momento no fundo foi utilizado para trazer ao território especialistas e responsáveis associativos de 12 nações e territórios vizinhos. Estes especialistas partilharam experiências e conhecimentos com os técnicos de radiologia da RAEM.