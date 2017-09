Talim mostra os dentes ao largo de Guam

Chama-se Talim, está a constituir-se nas imediações de Guam – a ilha norte-americana que se encontra supostamente na mira do regime de Pyongyang – e pode vir a trazer dissabores a Macau lá para o final da semana.

Ainda sem o estatuto de tufão, o ciclone tropical Talim move-se em direcção a oés-noroeste e deve vir a ganhar força nos próximos dias, à medida que se fora aproximando do estreito que separa as ilhas de Taiwan e de Luzon.

A informação foi este domingo avançada pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos e tem por base uma primeira previsão desenvolvida tendo em conta o posicionamento do ciclone tropical ao início da tarde de ontem.

Ainda que as previsões relativas à eventual trajectória da tempestade sejam ainda pouco esclarecedoras, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos estimam que a velocidade máxima do vento “no centro do ciclone tropical seja mais forte do que o tufão Hato” e recomendam, por isso, que a população se mantenha atenta à evolução do fenómeno através de um acompanhamento atento das informações emitidas pelo organismo liderado a título interino por Florence Leong.

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos estima que o Talim se posicione entre Taiwan e as Filipinas entre quarta e quinta-feira.

Já o Hong Kong Observatory fala ainda de uma segunda área de baixas pressões ao largo das Filipinas. Yeung Hon-yin, funcionário do organismo, adiantou ao South China Morning Post pode não evoluir no sentido de dar forma a um ciclone tropical. Com o Talim, no entanto, a história é outra: “A área de baixas pressões situada junto a Guam tem vindo gradualmente a transformar-se num ciclone”, explicou Yeung. “Vai trazer mau tempo às regiões marítimas localizadas a oeste das Filipinas durante os próximos dias”, complementou.

Em declarações ao jornal South China Morning Post, Yeung Hon-yin explicou ainda que os modelos informáticos ainda não conseguem garantir com clareza se a tempestade em formação ao largo de Guam pode ou não vir a afectar a região do Delta do Rio das Pérolas.