Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura vai pedir reforço do orçamento

O orçamento que a Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura tem ao seu dispor para o que resta do ano não se afigura suficiente para fazer frente aos prejuízos resultantes da passagem do tufão Hato por Macau, pelo que Alexis Tam deverá avançar com um pedido de orçamento suplementar. A possibilidade foi aventada no sábado pelo próprio. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura reconheceu que “há necessidade de aumentar o orçamento do 2.o semestre”, com a dotação suplementar a ser utilizada para adquirir novos equipamentos e para reparar as escolas e as instalações sociais afectadas pelo Hato. À imprensa, Alexis Tam elencou ainda um desejo: o de que o escrutínio do próximo domingo decorra de forma “imparcial, justa e limpa”.

