Pyongyang exportou ilegalmente bens no valor de 270 milhões de dólares

A denúncia é feita por um grupo de especialistas da Organização das Nações Unidas que monitorizam a aplicação das sanções impostas pelo Conselho de Segurança. Ao longo de um período de seis meses, a Coreia do Norte terá vendido carvão, ferro e outros produtos a países como a Índia, a Malásia, a República Popular da China ou o Sri Lanka.

Especialistas da ONU que monitorizam a aplicação das sanções indicaram num relatório divulgado no sábado que o Governo de Kim Jong-un continua a ignorar as sanções sobre mercadorias, bem como o embargo de armas e restrições relativas ao transporte e actividades financeiras.

Além da China, Pyongyang exportou, nos seis meses terminados no início de Agosto, produtos para a Índia, Malásia e Sri Lanka, entre outros.

Os especialistas indicam que a Coreia do Norte também prossegue com actividades nucleares proibidas, com produção de material físsil para armas no complexo nuclear de Yongbyon, construção de manutenção na zona de testes nucleares de Punggye-ri, e uma mina de urânio em Pyongsan.

O painel de oito especialistas disse estar também a investigar o aumento da presença de norte-coreanos em África e no Médio Oriente, em particular na Síria, “incluindo o seu envolvimento em actividades proibidas”.

O relatório de 111 páginas foi feito antes do sexto teste nuclear da Coreia do Norte, no dia 3, e divulgado dois dias antes de os Estados Unidos levarem a votação novas e mais severas sanções, incluindo o fim das exportações de petróleo e gás e o ‘congelamento’ de todos os activos financeiros estrangeiros do governo e do seu líder, Kim Jong-un.

Os especialistas alertaram que a implementação de sanções “está muito aquém do que é necessário para atingir o objectivo de desnuclearização” na península coreana.

A Coreia do Norte recorre a “técnicas de evasão” para contornar as sanções, alertaram os especialistas da ONU. No caso da exportação de mercadorias, por exemplo, os especialistas indicam que após a China suspender a importação de carvão da Coreia do Norte, o país tem redireccionado o produto para outros países, como a Malásia e o Vietname.

“A investigação do painel revela que a DPRK (sigla em inglês da República Democrática Popular da Coreia) está deliberadamente a usar canais indirectos para exportar mercadorias proibidas, fugindo às sanções”, indica o relatório.

Entre Dezembro de 2016 e Maio de 2017, por exemplo, a Coreia do Norte exportou mais de 79 milhões de dólares em minério de ferro para a República Popular da China. Entre Outubro de 2016 e Maio de 2017, Pyongyang exportou ferro e produtos de aço para o Egipto, a China, a França, a Índia, a Irlanda e o México no valor de 305.713 dólares.

No que toca a violações do embargo de armas, o painel disse estar a conduzir investigações em Angola, Congo, Eritreia, Moçambique, Namíbia, Tanzânia e Uganda, bem como na Síria.

Em Moçambique, por exemplo, os especialistas dizem estar a investigar o alegado fornecimento de mísseis terra-ar portáteis, sistemas de defesa aéreos, outros mísseis terra-ar e radares por uma empresa norte-coreana. A mesma empresa estará a reparar e melhorar o sistema de mísseis terra-ar na Tanzânia.