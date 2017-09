“Paraíso dos Gatos” recuperado até ao fim do mês, diz presidente da Anima

A operadora de jogo Sands China vai cobrir os custos da empreitada de reparação do espaço da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau que acolhe gatos abandonados. As instalações, situadas em Coloane, ficaram destruídas com a passagem do tufão Hato. O presidente da Anima, Albano Martins, continua preocupado com os estragos causados pela tempestade ao abrigo destinado a cães e revelou que vai pedir apoio financeiro à operadora de jogo Wynn.

Os trabalhos de reparação do “Paraíso dos Gatos”, em Coloane, já arrancaram e a previsão é que o espaço – criado pela Anima em Novembro do ano passado e destinado a gatos abandonados – fique pronto no final deste mês. Depois da destruição provocada pelo tufão Hato e do grupo de defesa dos direitos dos animais ter feito um apelo público, a Sands China mostrou interesse em ajudar na reabilitação do espaço, não apenas monetariamente, mas também na condução das obras. A Anima tinha pedido uma ajuda monetária no valor de meio milhão de patacas à Fundação Macau, no final do mês passado.

“Já começaram a cortar as árvores que estavam em cima dos telhados na semana passada. No que diz respeito às obras propriamente ditas, está tudo praticamente preparado para eles começarem a fazer a parte final: a partir o telhado, a retirar o telhado e a fazer novas vedações… Esse trabalho ainda está em curso”, adiantou Albano Martins, presidente da Anima, ao PONTO FINAL.

De acordo com o dirigente, foi a própria operadora de jogo que fez a avaliação dos estragos, tendo a própria concessionária ficado com a cotação. A Anima pediu a ajuda da sociedade civil do território e foi “integrada no fundo criado pelo Sands para ajudar” as entidades afectadas pelo tufão.

Dos aproximadamente 300 gatos que se encontravam no abrigo a 23 de Agosto, cerca de oito dezenas fugiram no dia da tempestade. Alguns regressaram gradualmente às instalações, mas mais de três dezenas continuam por localizar:“Acredito que consigamos recuperar mais dez, mas não sei, eles é que decidem se querem vir ou não e na vila é muito difícil nós andarmos de casa em casa para sabermos onde estão os gatos”, contou Albano Martins. Os animais actualmente no abrigo “estão confinados às salas”.

Com a situação do “Paraíso dos Gatos” já encaminhada, Albano Martins mostra-se preocupado com o espaço que abriga os cães, também ele muito danificado com a passagem do tufão. Aqui, “as estimativas são à volta de um milhão a 1,2 milhões de patacas para reconstruir tudo”, depois da segunda avaliação feita pela Anima. O dirigente explicou que “os telhados estão em muito mau estado e as vedações estão muito partidas”: “Nós agora queremos ver se conseguimos convencer [a operadora] Wynn – que também criou um fundo – para nos ajudar a reparar o abrigo dos cães. (…) Na Segunda-feira [hoje] vamos mandar uma carta a pedir para nos ajudar a recuperar o abrigo dos cães. As árvores destruíram muita coisa”, revelou Albano Martins. O dirigente destaca que a situação se pode complicar mais ainda no final do corrente mês: “No final deste mês, a Anima fica sem dinheiro até ao final do ano. A Anima já não tem dinheiro para Outubro, Novembro e Dezembro. Estamos à espera de patrocínios mas ainda não chegaram. Há sempre alguém que adianta o dinheiro e muitas vezes sou eu”, remata.