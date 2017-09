O último debate eleitoral. Provavelmente o mais franco e divertido

Sem proximidade aparente ao campo pró-governamental, as cinco listas candidatas que ocupam os derradeiros lugares no boletim de voto para o hemiciclo participaram no que terá sido o mais franco dos cinco debates organizados na semana passada pela TDM. Sem ligação a qualquer uma das grandes associações do território, os candidatos tiveram oportunidade para apresentar a sua agenda político: os proprietários do Pearl Horizon exigiram a devolução das fracções que adquiriram e o activista Lee Kin Yun quer que o sufrágio universal seja a norma tanto nas eleições para a Assembleia Legislativa, como para o Chefe do Executivo. Wong Wai Man, primeiro candidato da lista número 22, compareceu ao debate envergando um uniforme militar e intercalou um discurso ao mesmo tempo ousado e desorganizado, onde não faltaram recados sérios.

Elisa Gao

A audiência não conseguiu conter as gargalhadas ao assistir ao último debate eleitoral, dinamizado pela TDM na passada sexta-feira, no Pavilhão do Fórum de Macau. A culpa de tanta boa disposição? Provavelmente pertence ao cabeça de lista da “Ajuda Mútua Grassroots”, Wong Wai Man. Fiel a si próprio, vestido com um uniforme militar, o candidato falou como quis, de forma corajosa e algumas vezes pouco clara, mas a sua expressão facial ia-se mantendo séria – por vezes até irada – ao mesmo tempo que os seus punhos investiam contra a tribuna para reforçar as suas posições. Wong Wai Man já tinha dado nas vistas pelos métodos menos ortodoxos a que recorre para fazer passar a sua mensagem: no início da semana passada foi fotografado a empurrar um carro de madeira com outro homem lá dentro enquanto um megafone transmitia a sua agenda política “contra os privilegiados”.

A lista número 21 – “A aurora dos trabalhadores de nível básico” – encabeçada por Lam Wai Koi, propõe-se lutar pelos direitos dos funcionários públicos. A lista número 23 – “Início democrático” – tem como cabeça de lista o activista local Lee Kin Yu, candidato nas últimas eleições, e que promete reformar a Assembleia Legislativa e adoptar o sufrágio universal tanto no âmbito das eleições para a Assembleia Legislativa, como para o Chefe do Executivo.

A lista número 24 – “União dos promitentes-compradores do ‘Pearl Horizon’ para defesa dos direitos” – vai lutar quase exclusivamente pelos direitos dos proprietários do empreendimento Pearl Horizon. Kou Meng Pok, cabeça de lista da candidatura, iniciou cada uma das suas intervenções no debate com a expressão “tendo por base a premissa de resolver o problema do Pearl Horizon”. No final, Kou e o candidato que o acompanhava gritaram “devolvam-nos as nossas casas”.

A lista número 25 – “Linha da frente dos trabalhadores” – é liderada por Cloee Chao, uma croupier que se notabilizou ao longo dos últimos anos na defesa dos direitos dos trabalhadores do sector do jogo.

Cada uma das cinco listas apresentou os seus respectivos programas políticos, colidindo em certos pontos, mas os candidatos aproveitaram o tempo que lhe foi dada para explicarem os presentes as suas posições.

Abordado quanto à questão da licença de paternidade, Wong Wai Man ficou um pouco confuso: “O que é que disse? Pode ler novamente? Não ouvi”. Mas assim que se apercebeu que podia ler a pergunta no ecrã respondeu: “De forma a fazer progredir a sociedade, é necessário ter licença de paternidade para a família ser feliz”, defendeu, de forma sucinta, mas objectiva.

Kou Meng Pok afinou pelo mesmo diapasão, ainda que deixando claro que para a candidatura que lidera, o mais importante mesmo é garantir uma solução para a questão do Pearl Horizon: “Com base na premissa de resolver a questão do Pearl Horizon, é necessário adoptar a licença de paternidade para aumentar a felicidade dos residentes locais”. Depois, ele e o seu colega gritaram sete vezes “Pearl Horizon, devolvam-nos as nossas casas”.

Para além de cinco dias de licença de paternidade, Cloee Chao quer ainda ver aumentados os dias de licença de maternidade dos actuais 54 para os 90.

Comentando o assunto do metro ligeiro, Ao Ion Hong, número dois da lista “A aurora dos trabalhadores de nível básico”, caracterizou o projecto como “desastroso” devido ao investimento já realizado: “Eu penso que os residentes locais não vão beneficiar do metro ligeiro porque este vai circular na zona do anel exterior e os engarrafamentos estão no interior”, defendeu,

Wong Wai Man foi mais longe, descrevendo o metro ligeiro como “diabólico”. Apesar de considerar que Macau não precisa do sistema de metro de superfície, o candidato defendeu que uma circular externa em torno do território poderia resolver o problema.

Durante a sessão de perguntas entre os candidatos, Wong Wai Man tentou envergar uma rede de pesca sobre a cabeça, mas foi impedido pelos moderadores. Depois, questionou os seus adversários com uma mesma pergunta: “Se for eleito deputado, irá dar o exemplo à sociedade e abdicar de metade do seu salário?”

Lee Kin Yu foi o primeiro a responder: “Se for eleito vou dar metade do meu salário para…”. Para quem? Não se sabe. Lee foi interrompido por Wong Wai Man antes de conseguir terminar a sua resposta. Já Kou Meng Pok tinha o discurso ensaiado: “Se for eleito vou resolver em primeiro lugar o problema do Pearl Horizon”.

Cloee Chao respondeu que vai implementar uma reforma no sistema de férias e previdência social dos trabalhadores dos casinos, antes de acrescentar: “Não apenas metade mas que tal cortar todo o salário?”. A resposta da cabeça-de-lista da “Linha da Frente dos Trabalhadores” arrancou aplausos ao público presente.

Lee Kin Yu questionou Wong Wai Man acerca do seu comentário sobre “um slogan que está a enganar a sociedade”. Wong não apresentou nenhuma resposta concreta mas ficou notoriamente irritado, chegando ao ponto de bater com os punhos na mesa e dizer: “Eu recusei todas as entrevistas com os outros meios de comunicação social porque não confio neles. Só confio na TDM e é por isso que estou aqui!”

Kou Meng Pok questionou as restantes listas quanto ao seu eventual apoio aos proprietários do Pearl Horizon e aos direitos de propriedade privada. Lam Wai Koi e Cloee Chao disseram respeitar a Lei Básica e Lee Kin Yu foi mais longe ao dizer que “apoia absolutamente”. Já Wong Wai Man considerou que os benefícios privados deviam responder perante a Lei Básica.

Cloee Chao perguntou a Lam Wai Koi se ele concorda com a premissa de que que os direitos sociais dos trabalhadores do jogo devem ser iguais aos dos funcionários públicos. Lam Wai Koi concordou, por considerar que os direitos dos funcionários públicos e dos trabalhadores do jogo são “um anel interligado”.

Durante a parte final do debate, Wong Wai Man mostrou-se bastante agitado, criticou o antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Fong Soi Kun, imitando até o Chefe do Executivo ao aceitar a sua demissão. A sua imitação não passou indiferente à assistência, com Wong a suavizar a sua expressão e a baixar o tom da sua voz: “A sua resignação soa bem mas, na realidade, ele estava a escapar ao castigo”, acrescentou Wong.