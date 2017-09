Mulher de 66 anos diagnosticada com “legionella”  

A Direcção dos Serviços de Saúde foi notificada a propósito de um caso de doença do legionário numa residente de Macau com 66 anos. No sábado, o estado clínico da paciente era considerado normal. A idosa apresentou sintomas como febre e tosse no dia 3 de Setembro e recorreu ao Centro Hospitalar Conde de S. Januário quatro dias depois. Nos dez dias anteriores ao aparecimento dos sintomas não foram registadas quaisquer viagens por parte da doente. Este é considerado um caso único por não terem sido recebidas indicações relativas a casos congéneres.

