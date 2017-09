Moto GP: Marc Márquez venceu GP San Marino

O espanhol Marc Márquez (Honda), com uma ultrapassagem na última volta, venceu ontem o Grande Prémio de San Marino, 13.ª ronda do Mundial de motociclismo, e igualou o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) no topo da classificação de MotoGP.

Numa corrida que ficou marcada pela chuva e pelo piso molhado do circuito Marco Simoncelli, em Misano, Itália, o actual campeão do mundo esperou pela 28.ª e última volta para passar Danilo Petrucci (Ducati), que liderou grande parte da prova, para somar o quarto triunfo da temporada.

Márquez terminou a corrida em 50.41,565 minutos, com uma vantagem de 1,192 segundos sobre Petrucci e 11,706 sobre Andrea Dovizioso (Ducati), que fechou o pódio.