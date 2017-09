Mais de 800 táxis já têm taxímetros actualizados  

De acordo com os números avançados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), mais de 800 carros de aluguer já actualizaram os taxímetros, reflectindo as tarifas que se encontram em vigor desde 23 de Julho. Quanto aos táxis que ainda circulam com o taxímetro desactualizado, nestes as tarifas praticadas estão definidas na tabela de correspondência do tarifário, instrumento que deve estar visível e ser acessível ao passageiro. Com as novas tarifas, a bandeirada subiu para as 19 patacas nos primeiros 1600 metros, com os profissionais do sector a cobrarem duas patacas a cada 240 metros (ao contrário dos 260 anteriores). Foi ainda adicionada a taxa de cinco patacas aquando da recolha de passageiros na praça de táxis do terminal marítimo de passageiros da Taipa e na Universidade de Macau.

