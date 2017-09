Macau acolhe PATA Travel Mart

Macau vai acolher, entre quarta e sexta-feira, a 40.ª edição da feira PATA Travel Mart 2017, o primeiro grande evento de turismo a nível internacional depois da passagem do tufão Hato, que causou 10 mortos.

“Na sequência dos esforços e apoios em todas as frentes para trazer a cidade de volta à normalidade, Macau está preparado para receber mais de um milhar de delegados da PATA Travel Mart (PTM), de mais de 60 destinos”, de acordo com a página electrónica da organização.

Aquando do anúncio da feira no ano passado, a directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, destacou que Macau iria “desempenhar um papel de facilitador”.

“A PATA Travel Mart mobiliza um relevante contingente de membros da indústria turística da região da Ásia Pacífico e do resto do mundo e estamos entusiasmados com a perspectiva de poder providenciar uma actualização em primeira mão sobre os últimos desenvolvimentos da cidade, desde a última vez que nos encontrámos em Macau para a PATA Travel Mart 2010 e a Reunião Anual da PATA em 2005”, afirmou então em comunicado.

A directora dos Serviços de Turismo acrescentou que o território “aguarda com expectativa poder desempenhar uma vez mais o seu papel como facilitador para este grande encontro de turismo internacional”, numa altura em que a cidade prosseguia “empenhada a preparar o terreno para transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer”.

“A PATA constitui desde há décadas uma profunda fonte de inspiração e uma valiosa plataforma para o desenvolvimento da indústria turística de Macau”, sublinhou.