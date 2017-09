Lista de Cloee Chao quer que trabalhadores do jogo tenham os mesmos direitos que  a função pública  

A lista número 25 – “Linha da Frente dos Trabalhadores de Casinos” – apresentou este domingo o seu programa eleitoral, de acordo com informação ontem avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Os candidatos à Assembleia Legislativa dos candidatos da plataforma liderada por Cloee Chao defendem que a assistência social e os direitos dos trabalhadores dos casinos devem ser iguais aos dos funcionários públicos. Caso seja eleita, Cloee Chao deverá lutar pelo direito dos trabalhadores da indústria do jogo a cinco dias de trabalho por semana, 22 dias de férias pagas por ano, cinco dias de licença de paternidade e ainda pela proibição de fumar dentro dos casinos e pelo aceleramento da discussão da Lei Sindical.

Em declarações à Ou Mun Tin Toi, Cloee Chao, cabeça-de-lista da candidatura, reconheceu que a indústria do jogo trouxe ao território um elevado volume de receitas, mas sustenta que um tal dinheiro veio beneficiar apenas os altos dirigentes. A candidata explicou que quer entrar na Assembleia Legislativa com o propósito de representar as exigências dos trabalhadores da indústria do jogo.