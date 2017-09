Linha de prevenção da Caritas tocou mais de 3,600 vezes até ao fim de Agosto  

Até ao final do mês passado, a linha de prevenção do suicídio da Caritas em língua inglesa e portuguesa recebeu um total de 41 chamadas, ao passo que a linha chinesa recebeu 3,587. Os números foram avançados por Sílvia Mohr, conselheira da Caritas, à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau: “Significa que, no primeiro ano, tivemos mais chamadas e também mais pessoas que ligam frequentemente. Este ano já não tivemos tantas destas pessoas, foram mais pessoas com casos de emergência”, consubstanciou a psicóloga.

À emissora pública de radiodifusão do território, Sílvia Mohr referiu ainda que nos primeiros sete meses deste ano registaram-se dois casos de pessoas que se tentaram suicidar. Comparativamente com o ano passado, em que as pessoas “mencionaram o suicídio mas não se envolveram no acto”, nestes casos “houve envolvimento”, sublinha a responsável: “Na verdade, essas pessoas já haviam tentado [o suicídio] e estavam a ligar após terem tentado. E não queriam mais tentar e precisavam de uma solução para a vida”, disse Mohr.

E porque motivos ligam as pessoas? “Na maioria das vezes as pessoas ligam por problemas de dificuldades emocionais em geral, normalmente na área de relacionamentos. E, em certos casos, pessoas que estão enfrentado crises e precisam de uma certa intervenção, precisam de aconselhamento, precisam de alguma ajuda de algum nível. Pelo que percebemos a identidade da linha hoje é mais em termos crise do foco emocional, mais do que uma linha de prevenção do suicídio”, disse Sílvia Mohr à mesma emissora.

No ano passado registaram-se 63 casos de suicídio, dos quais 52 envolveram residentes de Macau (32 homens e 20 mulheres), de acordo com números avançados pela Direcção dos Serviços de Saúde ao PONTO FINAL. Assim sendo, a taxa global de suicídio em 2016 foi de 9,7 por cada 100 mil habitantes e de 8 por cada 100 mil habitantes se considerarmos apenas os residentes de Macau. No ano anterior, a taxa global de suicídio tinha sido “quase igual”. Os Serviços de Saúde consideram, por isso, Macau como “uma cidade com uma baixa taxa de suicídio”.

A linha de prevenção do suicídio da Caritas está disponível de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados das 10h às 14h, através do número 2852 5777.