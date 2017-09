Itália: Inter vence SPAL e apanha Juventus no topo da série A

O Inter de Milão somou este domingo a terceira vitória em outros tantos jogos na liga italiana de futebol, ao derrotar em casa a SPAL, por 2-0, juntando-se à Juventus no comando da classificação.

Os ‘nerazzurri’ chegaram à vantagem aos 27 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Icardi, na sequência de uma falta cometida sobre João Mário. O lance foi confirmado pelo vídeo-árbitro, depois de ter sido assinalado livre directo: entre a primeira decisão e o golo mediaram cinco minutos.

O segundo golo chegou somente aos 87 minutos, num remate de primeira do croata Ivan Perisic, numa altura em que o internacional português já tinha sido substituído pelo também croata Marcelo Brozovic, aos 66.

O Inter permanece assim no topo da ‘Serie A’, com nove pontos, tantos quantos a Juventus, adversária do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, que no sábado venceu em casa o Chievo por 3-0.