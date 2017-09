Hóquei em Patins: Macau no sexto lugar da Taça FIRS

A selecção de hóquei em patins do território encerrou a participação na edição de 2017 do Campeonato do Mundo com uma derrota frente à África do Sul, no desafio de atribuição do quinto e do sexto lugar no âmbito da Taça FIRS. Na sexta, os comandados de Alberto Lisboa alcançaram uma vitória tirada a ferros no embate com o Egipto.

Marco Carvalho

A selecção de hóquei em patins de Macau despediu-se, no sábado, da edição inaugural da Taça FIRS – uma das três provas que integravam o cartaz da edição de 2017 do Campeonato do Mundo de hóquei patinado – no sexto lugar, ao perder por 7-2 frente à África do Sul, naquele que foi o segundo encontro disputado por ambas as equipas na competição.

A formação orientada por Alberto Lisboa garantiu a fuga aos lugares fundeiros da classificação ao vencer, na sexta-feira, o Egipto pelo parcial de 10 – 9, naquela que foi a única vitória alcançada pelos campeões asiáticos de hóquei em patins na competição.

Depois de ter sofrido uma constrangedora derrota frente à Alemanha (uma goleada por 29 -1) o grupo de trabalho de Macau entrou em campo apostado em lavar a imagem, mas acabou por acusar o nervosismo. O Egipto não se fez rogado e acabou por inaugurar o marcador antes ainda do minuto e meio de jogo, numa iniciativa concluída por Ahmad Hassan Bekheit.

Em desvantagem, a selecção do território precisou de dois minutos e meio para responder na mesma moeda, com Hélder Ricardo a repor o empate no marcador. A igualdade acabou, no entanto, por se revelar sol de pouca dura: o Egipto necessitou de apenas dez segundos para voltar a liderar a placard, com Karim Abdelaal a assinar o primeiro dos quatro tentos que marcou na partida.

Com o andamento do desafio, Macau foi crescendo no encontro e aos cinco minutos e meio, Nuno Antunes anulou, uma vez mais, a vantagem da formação norte-africana. Com uma eficácia a toda a prova, a selecção egípcia voltou a saltar para a frente do marcador ao minuto 10, numa iniciativa concluída por Ahhmed Rashed. Obrigados a correr atrás do prejuízo, os comandados de Alberto Lisboa repuseram o equilíbrio no marcador aos doze minutos e meio, com um golo do inevitável Hélder Ricardo.

Combativo e irredento, o Egipto não se afiguro um osso fácil de roer e aos catorze minutos voltou a assumir a liderança do marcador, num tento com a chancela de Ahmad Hassan Bekheit.

Macau, por intermédio de Hélder Ricardo, respondeu na mesma moeda aos dezasseis minutos. O dianteiro da selecção do território, melhor marcador dos campeões asiáticos na edição inaugural da Taça FIRS, colocou o conjunto local pela primeira vez na dianteira aos vinte minutos e o resultado manteve-se intocado até ao fim da primeira parte.

O descanso parece ter ajudado os pupilos de Alberto Lisboa. Na etapa complementar, Macau necessitou de apenas dois segundos para dilatar a vantagem, com Hélder Ricardo a apontar o seu quinto e último golo no desafio. A resposta do Egipto surgiu dois minutos depois, com Mohamed Shawky a deixar claro que a formação africana permanecia na contenda.

Com um sentido de oportunidade providencial, Alfredo de Almeida voltou a alargar a vantagem da selecção de Macau à passagem dos três minutos e meio, mas o jogo do gato e do rato entre ambas as equipas manteve-se. Aos doze minutos, Karim Abdelaal reduziu para o cinco egípcio, antes de Nuno Antunes, aos 17 minutos, voltar a alargar para dois golos a vantagem de que Macau dispunha sobre o adversário.

Irredento, o Egipto não baixou os braços e fez o tudo por tudo para vencer o encontro. Com dois golos num único minuto, apontados aos 19 minutos por Karim Abdelaal e por Mohamed Shawky, a formação orientada por Hesham Elgabary empurrou a decisão da partida para o prolongamento.

No tempo extra, um golpe de virtude por parte de Alfredo de Almeida ajudou a selecção orientada por Alberto Lisboa a garantir o triunfo no desafio. O atleta macaense marcou por duas ocasiões no período de um minuto, devolvendo uma vantagem de dois golos aos campeões asiáticos em título. Combativo, o Egipto ainda conseguiu reduzir por intermédio de Abdelaal, mas o tento acabou por se revelar insuficiente para empurrar o desafio para a lotaria das grandes penalidades.

África do Sul e a lição por aprender

A vitória, arrancada a ferros frente ao Egipto, concedeu à selecção do território a oportunidade de discutir o desafio de atribuição do quinto e do sexto lugar frente à África do Sul, formação com a qual o grupo de trabalho às ordens de Alberto Lisboa tinha empatado a oito golos na primeira fase da competição.

No sábado, a história do encontro foi, no entanto, outra. Orientada por Joaquim Coimbra e constituída quase inteiramente por luso-descendentes, a selecção da África do Sul não se fez rogada e impôs-se a Macau por 7 – 2, num desafio em que os campeões asiáticos não tiveram argumentos para contrariar a eficácia do conjunto sul africano.

O primeiro desafio da partida surgiu logo à passagem do minuto e meio de jogo, com Ricardo de Sousa a inaugurar o marcador para a África do Sul. O andamento do marcador permaneceu inalterado até à recta final da primeira parte, quando Cláudio de Araújo reforçou a vantagem dos sul-africanos, apontando o 2-0.

Dominante, o grupo de trabalho orientado por Joaquim Coimbra entrou melhor na etapa complementar e, à passagem do primeiro minuto, Ricardo Madeira marcou o terceiro dos sul-africanos, antes de Ricardo de Sousa apontar o segundo da conta pessoal, quarto do conjunto sul-africano.

Com um fio de jogo apático, a selecção do território só aos oito minutos conseguiu reduzir, numa iniciativa concluída por Alfredo de Almeida. Aos 18 minutos, Cláudio de Araújo voltou a estender a vantagem da África do Sul, apontando o quinto tento do conjunto orientado por Joaquim Coimbra.

Hélder Ricardo ainda apontou um segundo golo para as cores de Macau aos vinte minutos, mas a história da partida estava decidida. Já com o triunfo garantido, os sul-africanos voltaram a marcar por duas ocasiões: Nelson Mendes inscreveu o nome nos anais da partida aos 22 minutos e Ricardo de Sousa encerrou com chave de ouro a partida, ao completar um hat trick .