  Hong Kong considera reclassificar Hato como “super-tufão”

O tufão Hato teve um potencial de destruição tão grande como o tufão Wanda, tempestade que matou mais de uma centena de pessoas na antiga colónia britânica em 1962. A informação é avançada pelo director do Hong Kong Observatory, que diz que o organismo está a avaliar os dados que recolheu a 23 de Agosto para decidir se o Hato de ou não ser considerado “um super-tufão”.

As autoridades meteorológicas da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong estão a operar uma revisão dos dados recolhidos durante a passagem, a 13 de Agosto, do tufão Hato pela costa sul da China e não descartam a possibilidade da tempestade poder vir a ser reclassificada como um “super-tufão”.

A hipótese foi avançada ao jornal South China Morning Post por Sun Chi-ming, director do Observatório de Hong Kong. O especialista adiantou que a fúria do Hato, que matou dez pessoas no território e deixou prejuízos no valor de mais de onze mil milhões de patacas, é comparável ao poder de destruição do super-tufão Wanda, que fustigou Hong Kong em 1962, deixando no seu encalço 130 mortos e mais de 72 mil desalojados.

No sábado, e em declarações à mesma publicação, Shun Chi-ming deixou ainda um alerta: ao longo dos próximos dias, Hong Kong e Macau poderão voltar a estar na rota de mais do que uma tempestade, uma vez que há dois ciclones em formação na bacia do Pacífico. O director do Observatório Meteorológico de Hong Kong lembra, ainda assim, que ainda é cedo para afirmar com exactidão se as duas Regiões Administrativas Especiais serão ou não atingidas.

A 23 de Agosto, o Hato açoitou a região do Delta do Rio das Pérolas com uma violência pouco habitual. O tufão foi o mais forte a atingir Macau em mais de 53 anos e agora o Observatório de Hong Kong coloca a hipótese de a tempestade não ter sido apenas mais um tufão: “Temos estado a analisar e a avaliar as estatísticas relacionadas para perceber se devemos ou não promover o Hato à categoria de super-tufão”, adiantou Shun, em declarações a uma rádio privada da antiga colónia britânica.

Um tufão pode ser considerado um super-tufão sempre a velocidade média do vento se mantenha acima dos 185 quilómetros por hora por um período de pelo menos dez minutos. O Hato obrigou as autoridades de Hong Kong e de Macau a içar o sinal número 10 de tufão, uma opção que já não era accionada no território desde 1999.

A tempestade vitimou uma dezena de pessoas em Macau e deixou a zona do Porto Interior debaixo de água. Em Hong Kong, as consequências da tempestade não foram tão nefastas, mas a intempérie causou inundações em várias zonas costeiras. Os prejuízos de maior relevo ocorreram nas zonas de Heng Fa Chuen, Tai O e Lei Yue Mun, onde se registaram ondas com uma amplitude de entre cinco a seis metros.

Com uma capacidade de devastação similar à exibida pelo Wanda, em 1962, o tufão Hato, passou, ainda assim, a uma maior distância do coração da antiga colónia britânica: “Hong Kong teve muita sorte desta vez”, disse Shun. “As rajadas mais fortes não atingiram em cheio o território e apenas arranharam a cidade. Se o Hato passasse três ou quatro quilómetros mais próximo, a situação tinha sido completamente diferente”, reconheceu o director do Observatório de Hong Kong, dando como exemplo a devastação que se abateu sobre Macau.

De resto, e dadas as consequências do aquecimento global, tufões como o Wanda e o Hato poderão passar a ser a regra e não a excepção, uma vez que com o aumento médio da temperatura do mar, maior é também a energia latente de que se alimentam tempestades tropicais e tufões.

Este ano, por exemplo, o Observatório de Hong Kong previa inicialmente que a zona do Delta do Rio das Pérolas pudesse ser afectada por entre quatro e sete tufões, mas a estimativa foi recentemente revista e o organismo diz agora que a região pode eventualmente a deparar-se com dois tufões mais do que estaria previsto: “Setembro é tradicionalmente um período de pico deste tipo de fenómenos”, explicou Shun. “Há uma possibilidade muito real de se virem formar um ou dois novos tufões na próxima semana”, explicou o Director do Observatório de Hong Kong (ver texto nesta página).

Dada a magnitude dos prejuízos causados pelo Hato e a possibilidade da região do Delta do Rio das Pérolas poder vi a ser afectada frequentemente por tufões com igual ou maior poder de destruição, Shun Chi-ming deixa um alerta. O responsável exorta o Governo liderado por Carrie Lam para ter em conta os riscos associados aos tufões antes de sancionar o desenvolvimento de espaços subterrâneos com funções comerciais ou recreativas: “Necessitamos de um plano a longo-termo tendo em vista um ajustamento progressivo às alterações climatéricas”, recomenda Shun.