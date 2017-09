Fernando Chui Sai On desloca-se hoje a Cantão

O chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, vai deslocar-se durante o dia de hoje à cidade de Cantão, na vizinha província continental de Guangdong, para abordar o projecto de construção de comportas para evitar novas inundações na zona do Porto Interior.

A passagem do tufão Hato por Macau, o mais forte em 53 anos, que fez dez mortos e mais de 240 feridos, provocou graves inundações, particularmente na zona ribeirinha do Porto Interior. A área compreendida entre a Barra e o Fai Chi Kei é quase sempre afectada pelas tempestades que atingem o território.

O Executivo da Região Administrativa Especial apresentou a Pequim uma proposta para a construção de comportas e obteve “resposta positiva e concordância dos Ministérios e comités competentes”, pelo que a visita tem como objectivo discutir com o governo de Guangdong esse projecto e “garantir o apoio provincial”, para se “proceder, o mais rápido possível, aos referidos trabalhos”, segundo um comunicado do gabinete do porta-voz do Governo.

Fernando Chui Sai On lidera a comitiva composta, entre outros, pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, entre outros directores de serviços relacionados como o de Assuntos Marítimos e de Água, Susana Wong, ou o de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), Li Canfeng.

No início do mês, o diretor da DSSOPT reconheceu, durante uma conferência de imprensa, que as medidas de proteção contra cheias “não resultaram” e que mais de um quarto de Macau (29 por cento) da cidade ficou inundada.

Apesar de terem sido feitas algumas obras em 2014 para evitar inundações no Porto Interior e colocadas placas ou portas de proteção, “o resultado foi muito fraco”, admitiu Li Canfeng.