DSE entrega prémios de 100 mil patacas a jovens empreendedores

O Governo distinguiu este domingo as formações que deram nas vistas no âmbito do segundo Concurso de Empreendedorismo e Inovação para Jovens de Macau. Entre os projectos distinguidos pela Direcção dos Serviços de Economia está uma plataforma informática direccionada para a agilização do conceito de “escola inteligente”.

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) distinguiu este domingo as equipas que participaram na 2ª edição do Concurso de Empreendedorismo e Inovação para os Jovens de Macau. Às 18 equipas finalistas, divididas em três grupos, foram entregues prémios pecuniários com valores que oscilam entre as 50 mil e as 100 mil patacas, dependendo das posições alcançadas.

O reconhecimento foi feito após a participação dos jovens no Plano de Formação de Empreendedorismo e Inovação da Juventude, realizado com a cooperação da Direcção dos Serviços de Economia e da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). O programa arrancou no ano passado, tendo atraído cerca de meia centena de jovens participantes.

Na cerimónia de entrega de prémios, o director da DSE, Tai Kin Ip, afirmou esperar que os jovens, “quer escolham criar os seus negócios, quer procurem emprego no futuro, continuem a tirar proveito dos conhecimentos, experiências e redes de relações pessoais” obtidos com a participação na formação e que continuem, também, a “desenvolver o espírito da inovação”.

A formação “Sccow” foi uma das três equipas distinguidas com o primeiro lugar na competição. Composto por três elementos, o grupo criou uma plataforma informática que promove o conceito de “escola inteligente”, formando uma cadeia entre a direcção do estabelecimento, os professores, os encarregados de educação e alunos, e um espaço digital onde se pode ter acesso à pontualidade, às notas e aos trabalhos de casa dos alunos.

“Como o sistema já entrou em funcionamento, já conseguimos obter receitas e resultados”, disse Chan Kam Cheong, um dos membros da equipa, ao PONTO FINAL. O projecto foi implementado em apenas um estabelecimento de ensino do território no início deste mês, “para primeiro ganhar experiência e, mais tarde, ser implementado noutras escolas”. J.F.