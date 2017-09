Coreia do Norte reivindica estatuto de “nação nuclear invencível”

A Coreia do Norte, que no sábado assinalou o 69.º aniversário da sua fundação, reivindicou no mesmo dia o estatuto de “nação nuclear invencível”, enquanto atravessa uma etapa de especial tensão após o seu último teste de natureza nuclear, conduzido há pouco mais de uma semana.

Num artigo publicado anteontem no jornal estatal Rodong Sinmun, o regime liderado por Kim-Jong-un defende que as armas nucleares tornam o país “mais seguro”, razão pela qual a Coreia de Norte deve apostar em desenvolver o seu arsenal: “O departamento da Defesa, segundo a política ‘byeongjin’ do partido [que consiste em promover o progresso económico e o desenvolvimento nuclear], deve criar as suas próprias armas de vanguarda em maior número”, refere a primeira página do diário afecto ao Partido dos Trabalhadores.

A Coreia do Norte assinalou o seu aniversário menos de semana depois de realizar o seu sexto e mais poderoso teste nuclear até à data, a 3 de Setembro, no que revelou ter sido a detonação de uma arma termonuclear para ser colocada num míssil intercontinental.

Em Julho, o país testou por duas vezes o modelo de mísseis Hwasong-14, que os analistas consideram serem capazes de atingir os Estados Unidos, incluindo cidades importantes como Chicago e Los Angeles.

Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram a sua intenção de pedir uma reunião ao Conselho de Segurança da ONU, a realizar-se hoje, com o objectivo de submeter a votação uma resolução para “sanções adicionais” contra a Coreia do Norte.

Antes, na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha dito que uma acção militar é “certamente” uma opção contra a Coreia do Norte: “Eu preferia não adoptar a via militar, mas é algo que certamente pode acontecer”, disse.

No mês passado, a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou o Japão.