Comércio na Rua Cinco de Outubro preparado para reabrir

Cerca de 90 por cento das lojas e estabelecimentos comerciais da zona da Rua Cinco de Outubro e do Largo do Pagode deverão reabrir portas nos próximos dias. A garantia foi dada à emissora em língua chinesa da Rádio Macau por Chang Cho Vai, que assegurou que os referidos espaços comerciais já reúnem condições para voltar a operar.

O presidente da Associação de Mútuo Auxílio do Bairro, Abrangendo a Rua Cinco de Outubro defende que o empréstimo sem juros no valor de 600 mil patacas que o Governo se propõe conceder às pequenas e médias empresas constitui um ajuda importante para relançar a actividade comercial, na sequencia da devastação causada pelo Hato. Ainda assim, o montante dos apoios não agrada a todos. Entre os mais descontentes, sustenta Chang Cho Vai, estão os retalhistas por grosso e os proprietários de supermercados.

O dirigente associativo adiantou ainda que o Mercado Nocturno do Largo do Bazar deve ser relançado em meados do corrente mês.

Lei Cheok Kuan, presidente da Federação da Indústria e Comércio de Macau – Distritos Centro e Sul explicou, por sua vez, que muitos dos estabelecimentos comerciais da Rua Cinco de Outubro não instalaram elevadores ou sistemas de elevação de cargo, tendo sofrido prejuízos de monta devido à subida das águas.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o dirigente lembrou que a Direcção dos Serviços de Economia lançou um programa de apoio à instalação da tecnologia em causa e exortou os comerciantes a informarem-se o mais depressa possível.

Lei Cheok Kuan disse ainda que os problemas que afectaram parte dos contadores de electricidade da zona ainda não foram resolvidos. O dirigente espera que a Companhia de Electricidade de Macau possa reforçar o número de funcionários que prestam assistência na zona do antigo Bazar chinês.