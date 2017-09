China: Um morto e 31 hospitalizados devido a intoxicação alimentar na província de Shaanxi

Um estudante morreu e outros 31 foram hospitalizados na província continental de Shaanxi devido a uma intoxicação alimentar, após a ingestão de massa em alegado mau estado, de acordo com a agência estatal Xinhua.

O caso foi revelado no sábado pelas autoridades locais que confirmaram que um estudante tinha sido hospitalizado na passada quarta-feira com febre, tendo morrido na sexta-feira com encefalite.

Entre quarta-feira e sábado, outros 31 estudantes foram hospitalizados com febre, vómitos e diarreia no hospital pediátrico do município de Caoping, dos quais sete já tiveram alta.

Um dos estudantes disse que se começou a sentir mal após comer massa cozida a vapor na escola, enquanto outros garantiram que foram as batatas e os rebentos de soja, servidos ao almoço no centro escolar, que tinham um sabor “estranho”.

Dos estudantes que continuam sob observação, dez testaram positivo para “Shigella Castellani”, um vírus intestinal que pode causar diarreia, mas desconhece-se a origem dos sintomas dos restantes.