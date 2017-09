Associações de matriz portuguesa sugerem criação de mecanismo de apoio

O pedido foi endereçado por Vítor Sereno ao gabinete da secretária para a Administração e Justiça, Sonia Chan. Numa carta assinada por 21 associações portuguesas ou de matriz portuguesa, o Cônsul Geral de Portugal em Macau e Hong Kong propõe ao Governo que avance para a criação de um mecanismo de apoio à recuperação dos danos causados pela passagem do tufão Hato por Macau.

Vinte e uma associações portuguesas e de matriz portuguesa propuseram na sexta-feira ao Governo a criação de um mecanismo de apoio para os trabalhos de recuperação dos danos causados pela passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de agosto.

Na carta, assinada pelo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, em nome das 21 associações e entregue à secretária para Administração e Justiça, Sonia Chan, é destacada a necessidade de um apoio específico para estas organizações sem fins lucrativos.

Sobre o “mecanismo de apoio” às associações afectadas é proposto um “subsídio extraordinário, tendo em conta a gravidade dos danos e o valor das respectivas reparações”. Em alternativa, os organismos pedem autorização para utilizar “algum montante do subsídio já concedido no presente ano” com a finalidade de reparar danos e reconstruir as instalações afectadas.

As associações de matriz portuguesa “têm desempenhado um papel importante nas áreas da cultura, educação e solidariedade social”, com destinatários “que ultrapassam o universo dos sócios”, representando um “complemento no cumprimento das metas da acção governativa”, de acordo com a mesma carta.

Após a passagem do Hato, o mais forte tufão a atingir Macau em 50 anos, o Governo de Macau lançou uma linha de crédito, sem juros, para as Pequenas e Médias Empresas afectadas até ao montante máximo de 600 mil patacas e anunciou um pacote de “Medidas de abono” paras as empresas “responderem às situações emergentes”, “de natureza pós-calamidade” com um limite máximo de 30 mil patacas.

A nível individual, a Fundação Macau (FM) anunciou três tipos de apoios financeiros para as vítimas do tufão, incluindo familiares de cada vítima mortal, residentes que ficaram feridos, um montante máximo de 30 mil patacas a atribuir às famílias que “sofreram estragos nas suas residências provocados pela intrusão de água do mar causada pela passagem do tufão, ou com janelas partidas ou vidros quebrados”.

Duas mil patacas serão disponibilizadas às famílias “afectadas pelo corte do abastecimento de electricidade e água”, sendo este subsídio “acertado” com as empresas de abastecimento de electricidade e água, de acordo com a Fundação Macau.

A Associação dos Macaenses, a Casa de Portugal em Macau, a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau, o Instituto Internacional de Macau e a Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, a Escola Portuguesa, o Jardim de Infância D.José da Costa Nunes, a Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, o Clube Militar, o Instituto Português do Oriente são algumas das 21 associações subscritoras.