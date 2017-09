Anima defende que treinador do Jockey Club deve responder perante a Lei de Protecção dos Animais

A administração do Macau Jockey Club tornou público na semana passada que um dos treinadores de cavalos ao serviço da empresa terá negligenciado o tratamento de dois cavalos já retirados de competição. O preparador em questão foi multado em 40 mil patacas. O presidente da Anima, Albano Martins, disse ao PONTO FINAL que a informação apurada ontem pelo grupo de defesa dos animais dava conta de que um dos animais morreu e o outro “foi posto a dormir”. A Anima defende que “a causa de morte foi a fome” e que “não há justificação para o estado” a que chegaram os animais: “Se a causa de morte foi provocada pela situação dos animais, o indivíduo devia ser preso de acordo com a Lei de Protecção dos Animais. Se for responsável pela morte de um animal, deve ser punido com um ano de prisão, afirmou Albano Martins ao PONTO FINAL. J.F.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...