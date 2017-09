Agente dos Serviços de Alfândega investigado por devassa da vida privada

Um funcionário dos Serviços de Alfândega está a ser investigado pelo Ministério Público pelo crime de devassa da vida privada. O técnico em questão é suspeito de ter efectuado filmagens clandestinas, através do recurso a um telemóvel, no interior de um balneário masculino de uma instituição de ensino superior, informou no fim-de-semana a Rádio Macau.

A informação foi tornada pública pelos próprios Serviços de Alfândega, que asseguram que vão abrir um processo disciplinar interno. Os Serviços de Alfândega prometem ainda colaborar com a polícia durante a investigação.