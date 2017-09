Acção de campanha de lista de Sulu Sou interrompido por manifestantes

A lista número 7 – “Associação do Novo Progresso de Macau” – foi interrompida por manifestantes na noite de sábado, quando conduzia uma acção de campanha na Rotunda de Carlos da Maia. A informação é avançada pelo portal Macau Concealers, que dá conta que um grupo de doze homens e mulheres – munidos de cartazes com os dizeres “Wong Kin Long, não envenene os jovens!”, “Perante a desgraça a pátria apoia-nos” e “A independência de Hong Kong é desumana” – interrompeu a acção de campanha, acusando os membros da lista liderada por Sulu Sou de favorecerem a independência de Hong Kong.

Membros da Associação Novo Macau (ANM) presentes no comício ouviram da parte do grupo de 12 pessoas que estas tinham lido que Wong Kin Long era a favor da independência da antiga colónia britânica. Entretanto, os elementos da lista afecta à maior plataforma pró-democracia de Macau chamaram a polícia mas apenas um homem foi interceptado, enquanto os restantes envolvidos conseguiram fugir.

Durante o discurso que efectuou na altura, Paul Chan Wai Chi, número dois da lista encabeçada por Sulu Sou, alegou que o grupo estava em violação do artigo número 157 da Lei Eleitoral. Designado “Violação da liberdade de reunião e manifestação”, o artigo declara que “quem, com tumultos, desordens ou vozearias, perturbar reunião, comício, manifestação ou desfile de propaganda eleitoral é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias.”

Chan Wai Chi recordou ainda que os candidatos da lista número 7 entregaram à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa declarações e que se comprometiam a respeitar a Lei Básica e o princípio “Um país, dois sistemas”.

O portal Macau Concealers revelou ainda que o grupo de manifestantes tem ligações à Macau Collector Association (Associação dos Colectores de Macau) e que uma das 12 pessoas presentes na manifestação foi o seu presidente, Ng Lee Fan.