Zhuhai quer tornar-se o centro logístico do Delta do Rio das Pérolas

As autoridades de Zhuhai acreditam que a nova Travessia do Delta é um trunfo que pode ajudar Hengqin a transformar-se no centro logístico do Delta do Rio das Pérolas. Os responsáveis pelo vizinho município continental estão ainda convictos que a ponte vai contribuir para que o Aeroporto de Zhuhai alcance uma maior projecção.

A entrada em funcionamento da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é vista pelas autoridades da vizinha província de Cantão como a oportunidade ideal para transformar a Ilha da Montanha no centro logístico do Delta do Rio das Pérolas. A estratégia foi explicada ontem pelo jornal Hong Kong Economic Journal.

“A Nova Área de Hengqin pode capitalizar as vantagens de Hong Kong ao nível do aeroporto, dos serviços logísticos e financeiros. Com a abertura da ponte, podemos impulsionar o movimento de pessoas, bens, capitais e informação”, afirmou, de acordo com a publicação de Hong Kong, o director da Nova Área de Hengqin, Yang Chuan.

Neste sentido, no final do mês passado foi anunciado o projecto referente ao Parque Logístico Cooperativo Zhuhai-Hong Kong-Macau, que deverá ter uma área de 800 mil metros quadrados. O objectivo deste espaço passa por garantir que Zhuhai alcança a ambição de servir como centro logístico para as duas Regiões Administrativas Especiais, assim como para a zona oeste do Delta do Rio das Pérolas, que inclui as cidades de Zhongshan, Jiangmen e Heshan.

Também anteriormente, o vice-mayor de Zhuhai, Lu Xiaofeng, tinha abordado o tema, explicando que Hong Kong é a cidade chinesa que mais investimento estrangeiro consegue atrair, com um total de 26,03 mil milhões de dólares norte-americanos, distribuindo por 1535 projectos. No entanto, desses projectos, 668 estão situados na Nova Área de Hengqin e envolvem um capital social de 79,24 mil milhões de renminbis.

Quando abordou o projecto, o director da Nova Área de Hengqin, Yang Chuan, falou da Ilha da Montanha como o “centro da Zona Económica da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”.

Por outro lado, avança a publicação de Hong Kong, existe a esperança que a ponte possa constituir um balão de oxigénio para o aeroporto de Jinwan, de modo a que a estrutura possa explorar melhor a sua capacidade. Aberto em 1995, a 37 quilómetros do centro de Zhuhai, o aeroporto transportou em 2016 cerca de 6,13 milhões de passageiros. Contudo este número está longe da capacidade das instalações aeroportuárias, que é de 12 milhões de passageiros.

O Aeroporto Internacional de Hong Kong apresenta sérios problemas de congestionamento, pelo que as autoridades do província de Zhuhai acreditam que podem atrair para Jinwan alguns aviões que transportam mercadorias, jactos privados ou aviões comerciais. Nesse sentido, a abertura da ponte pode jogar a favor de Jinwan, que poderá oferecer aos interessados uma alternativa ao aeroporto da antiga colónia britânica.