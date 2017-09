Equilíbrio sobre um fio: O funambulista espanhol Vicente Quiros, membro do Cirque du Soleil, actua no rio Segura em Múrcia, no leste de Espanha. O funambulismo é uma arte circense que consiste em caminhar em equilíbrio sobre uma corda, percurso durante o qual o artista poderá saltar ou fazer acrobacias. EPA / MARCIAL GUILLEN

