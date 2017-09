  Tufão Hato: Diminuem casos de gastroenterite tratados nos hospitais

O número de casos de gastroenterite tratados nos hospitais do território durante o dia de anteontem caiu substancialmente, garantiu esta quinta-feira a Direcção dos Serviços de Saúde numa nota de imprensa. Na quarta-feira, o Centro Hospitalar Conde de São Januário e o Hospital Kiang Wu receberam um total de 127 pacientes com sintomas de gastroenterite. O número esconde uma diminuição significativa no número de casos face aos 253 registados a 30 de Agosto. Entre 23 de Agosto e 6 de Setembro, os Serviços de Saúde só foram notificados sobre sete casos colectivos de gastroenterite, pelo que as restantes ocorrências não estão relacionadas “com restaurantes ou alimentos em específico”.

