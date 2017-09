Tufão Hato: Benefícios fiscais na compra de novos veículos podem chegar às 140 mil patacas  

Os proprietários de veículos destruídos pelo Tufão Hato que optem por adquirir viaturas novas vão usufruir de benefícios fiscais que podem chegar às 140 mil patacas nos automóveis. Nos motociclos os apoios são menos substanciais e ficam-se pelas 5,5 mil patacas.

Os proprietários de veículos que sofreram danos durante a passagem do Tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto, vão poder usufruir de benefícios fiscais que podem chegar às 140 mil patacas, na compra de uma viatura nova. A proposta foi apresentada ontem pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), em conferência de imprensa.

No entanto, a medida tem de ser aprovada na Assembleia Legislativa, pelo que quem comprar um carro ou motociclo nesta altura vai ter de pagar o valor total do imposto. Após a aprovação, o montante é devolvido pelo Governo ao compradores, explicou ontem o Executivo: “Quem comprar um novo veículo, antes da aprovação da lei, significa que tem de pagar o imposto no momento de aquisição, mas quando a AL aprovar as nossas propostas, seguidamente começaremos o procedimento de reembolso de imposto”, disse ontem Lam Hin San, director da DSAT, de acordo com os canais em língua portuguesa da Teledifusão de Macau.

As medidas de redução e isenção fiscal aplicam-se apenas na compra de veículos novos porque, de acordo com a lei actual, a compra de veículos em segunda mão não está sujeita ao pagamento deste tipo de imposto.

No caso da compra de viaturas que utilizam energias não renováveis a dedução pode ir até 80 por cento do imposto pago pelo veículo danificado, no que diz respeito aos automóveis. Nestes casos o valor dos benefícios podem chegar às 140 mil patacas. No caso dos motociclos, a dedução pode chegar aos 100 por cento, num valor que não pode ultrapassar as 5,5 mil patacas.

Se as viaturas serem movidos a energias renováveis – como o gás natural, a energia solar ou a energia eléctrica – a isenção do imposto pode chegar a 100 por cento, tanto para automóveis como motociclos. Também neste caso os limites são de 140 mil e 5,5 mil patacas.

Para beneficiarem deste apoio, os proprietários têm de cancelar as matrículas dos veículos danificados até 18 de Setembro. De acordo com a DSAT até ontem tinham sido canceladas as matrículas de 1010 veículos, dos quais 550 são automóveis e 460 motociclos.

Apesar das empresas responsáveis pelos transportes colectivos de Macau também terem sofridos danos, o Governo optou, nesta fase, por não prestar este tipo de apoios às concessionárias: “As companhias já têm vários benefícios porque temos sempre um grande contacto com essas empresas para que possam ter um serviços melhor. De momento achamos que as medidas proporcionados aos transportes públicos já são suficientes”, defendeu Lam Hin Sang, citado pela TDM.

Ainda no que diz respeito aos transportes públicos, o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego abordou a situação do terminal de autocarros das Portas do Cerco, “grave”: “Há alguns dias conseguimos retirar toda a água do interior da estrutura. A situação é grave e vamos precisar de mais algum tempo para retomar o serviços. Vamos ver como podemos melhorar a situação do terminal”, explicou.

Enquanto o terminal está inutilizável, as paragens foram distribuídas para outros locais, próximos das Portas do Cerco.