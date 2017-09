Seul concluiu instalação de sistema anti-míssil

A Coreia do Sul deu ontem por concluída a instalação do sistema anti-míssil THAAD no seu território com a colocação de quatro interceptores de projécteis adicionais para melhorar a defesa em caso de um ataque da Coreia do Norte.

“O Governo instalou provisoriamente as plataformas de lançamento adicionais do sistema THAAD das Forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul para proteger a vida e a segurança das pessoas das cada vez mais intensas ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte”, disse o Ministro de Defesa de Seul em comunicado.

O ministério explicou que a instalação é provisória, sendo tomada uma decisão sobre o seu destacamento permanente quando forem realizados estudos de impacto ambiental. O Presidente Moon Jae-in tinha paralisado, em Junho, a instalação dos quatro dispositivos, por falta destes estudos, obrigatórios por lei.

As plataformas de lançamento instaladas ontem juntaram-se às já colocadas no terreno, um antigo campo de golfe situado a cerca de 300 quilómetros de Seul, e a 18 quilómetros da cidade de Seongju.

Nesta localidade sul-coreana dezenas de pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia, num protesto contra a instalação do escudo antimísseis.