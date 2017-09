Sam Tou é o novo Director Executivo do BNU

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) tem um novo Director Executivo. Sam Tou foi nomeado para o cargo em Maio, mas a nomeação só ontem foi tornada pública pela instituição bancária, através de um comunicado à imprensa.

O novo Director Executivo da entidade bancária nasceu e cresceu em Macau. Com dois mestrados, um dos quais em Finanças, Sam Tou detém uma experiência de mais de trinta anos no sector da banca, explica Pedro Cardoso, Presidente da Comissão Executiva do BNU: “Com mais de trinta anos de experiência no sector bancário, quer local, quer internacionalmente, Sam Pou possui conhecimentos ricos e profundos do sector bancário, tendo vindo a colaborar com o BNU há mais de 6 anos num cargo de gestão”, adianta o responsável.

“Com base na sua excelente capacidade para negócios locais, bem como na sua capacidade excepcional de liderança, a nomeação de Sam Tou vem fortalecer ainda mais o relacionamento do BNU com as empresas locais. Com 115 anos de história, o BNU continuará a esforçar-se para cultivar mais talentos locais”, complementou Pedro Cardoso.