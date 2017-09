Resolver o caso Pearl Horizon. Eis a única prioridade da lista 24

Ponto único. A lista número 24, denominada “União dos Promitentes Compradores do Pearl Horizon para a Defesa dos Direitos”, apresentou esta quinta-feira o seu programa político, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Como o próprio nome da plataforma indica, o único ponto na agenda política da lista liderada por Kou Meng Pok passa por garantir uma solução para o caso Pearl Horizon. De acordo com o cabeça de lista, o diferendo afecta directamente mais de 10 mil pessoas e indirectamente várias centenas de milhares. Caso consigam alcançar os objectivos a que se propõem, os candidatos da “União dos Promitentes Compradores do Pearl Horizon para a Defesa dos Direitos” prometem que vão lutar pela “felicidade dos residentes locais” e pela “eficácia da implementação de políticas”.

A lista representa o grupo dos investidores que adquiriram fracções no empreendimento Pearl Horizon e cuja construção não chegou a ser concluída. O caso está no centro da polémica revisão da Lei das Terras, segundo a qual o Governo pode reaver os terrenos cujas construções não tenham sido concluídas num tempo previamente determinado.