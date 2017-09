Reservas cambiais da China aumentaram pelo sétimo mês consecutivo

As reservas cambiais da República Popular da China, as maiores do mundo, subiram 0,35 por cento em Agosto, face ao mês anterior, para 3,09 biliões de yuan, tendo aumentado pelo sétimo mês consecutivo, informou ontem o Banco do Povo da China.

O aumento fixou-se em 10.800 milhões de dólares. A firma de análises Capital Economics calcula que o banco central chinês adquiriu 15.000 de dólares em reservas, ao longo do mês de Agosto.

A valorização do yuan, a moeda chinesa, nas passadas semanas, também terá resultado numa menor procura por moedas internacionais, uma tendência que a Capital Economics prevê que continue ao longo dos próximos dois anos, levando a uma redução na saída de capitais.