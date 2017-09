Produção local “Choices of Life” exibida nos cinemas do Galaxy

A Macau Volunteers Association for Cultural Criativity and Arts (Associação de Voluntários de Macau para as Artes e Criatividade Cultural) vai promover a exibição pública da curta-metragem “Choices of Life” (Escolhas de Vida). Produzido pela SP Entertainment e filmada pela Picture Picture, o filme será exibido a 16 de Setembro no Grande Teatro do complexo de cinemas do Galaxy Resort. A projecção está prevista para as 14h e conta com a presença dos actores Leila Kong, Hedy Kou, Jacky Li, Kimberly Ieong e Hyper Lo. Dois dias depois, a 18 de Setembro, o filme será exibido no auditório da Escola de São Paulo, para a primeira de uma série de sessões escolares.

“Choices of Life”, realizado por Chin Long, conta com a participação da actriz de Hong Kong Lei Kong e dos actores locais Hedy Kou, Jacky Li, Kimberly Ieong e Hyper Lo. A trama acompanha a história verídica de Hedy que ao crescer no seio de uma família fragmentada, opta por uma “boa escolha de vida”, mostrando-se determinada a dizer não às drogas e a enveredar por um futuro brilhante.