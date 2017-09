Portugal vence Moçambique e reencontra a campeã Argentina

Portugal garantiu esta quarta-feira a passagem às meias-finais do 43.º Campeonato do Mundo de hóquei em patins depois de bater, sem dificuldade, a selecção de Moçambique, por 6-2.

No próximo jogo a selecção portuguesa vai defrontar novamente a Argentina depois de, no primeiro jogo da prova, ter sofrido uma derrota por 5-2 com os campeões do mundo.

Numa partida mais simples para Portugal, comparativamente com os três jogos da fase de grupos frente a Argentina, Itália e França, a selecção lusa assumiu o comando logo desde o início e começou a marcar cedo. A eficácia ofensiva trouxe confiança ao grupo que não permitiu, em nenhuma altura da partida, que a selecção de Moçambique recuperasse.

Nos primeiros 25 minutos Gonçalo Alves esteve em destaque ao saltar do banco para marcar um golo de grande penalidade e fazer a assistência para outros dois apontados por Ricardo Barreiros e Rafa.

O capitão João Rodrigues abriu a contagem aos 5 minutos, após um passe bem calculado por Diogo Rafael.

No segundo tempo, Portugal limitou-se a gerir o resultado, abrandando o ritmo, já a pensar no jogo da meia-final.

Essa postura permitiu aos moçambicanos reduzir a desvantagem com um golo de Marinho, no entanto, Portugal corrigiu as posições em campo e voltou a marcar por mais duas vezes por intermédio de Reinaldo Ventura e Diogo Rafael.

A contagem foi fechada por Moçambique novamente com um golo de Marinho.

O 43.º Campeonato do Mundo de hóquei em patins decorre em Nanjing, na República Popular da China, até ao próximo sábado, dia 9 de Setembro.

As meias-finais da competição ficaram ontem definidas e vão contar com os quatro crónicos candidatos ao titulo: Portugal reencontra a campeã Argentina e a Espanha joga com Itália.