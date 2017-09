Piscinas do Carmo reabrem hoje ao público. Mas não é só

As sessões de recreação e de manutenção física promovidas pelo Instituto do Desporto no âmbito do expediente do Desporto para Todos são hoje retomadas, depois de terem estado suspensas durante quase duas semanas devido à passagem do tufão Hato por Macau. O relançamento das iniciativas coincide com a reabertura ao público de algumas das instalações desportivas da Rede Pública que ainda se encontravam encerradas. Entre os equipamentos que hoje voltam a receber a população estão as Piscinas do Carmo e do Centro Desportivo Olímpico e ainda o campo de futebol com relva artificial do Quintal Desportivo da Taipa.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...