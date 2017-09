Pequim conduziu exercícios navais junto à península coreana

A República Popular da China conduziu exercícios militares em águas próximas à península coreana, dois dias depois de Pyongyang ter anunciado que testou uma bomba de hidrogénio, revelou ontem o ministério chinês da Defesa.

Em comunicado, o organismo afirma que os exercícios visaram “melhorar a capacidade da missão de evacuação” e foram “planeados com antecedência”.

A mesma nota acrescenta que não foram dirigidos a nenhuma nação ou alvo em particular. Mas apesar de o exército chinês realizar frequentemente exercícios no Golfo de Bohai, o momento escolhido chama atenção.

Pequim afirmou repetidamente que não tolerará um conflito armado junto ao seu território e que não pode existir uma solução militar para a questão da península coreana.

Em Maio, testou um novo tipo de míssil no Golfo de Bohai, numa altura de renovada tensão com a Coreia do Sul, após Seul permitir a instalação de um sistema antimísseis norte-americano no país, apesar dos protestos chineses.

A disputa teve grande impacto nas relações económicas e diplomáticas entre os dois países.

O Golfo de Bohai fica a oeste do Mar Amarelo e separa a China da península coreana.

Na semana passada, o ministério chinês da Defesa disse que não realizou qualquer mudança no seu aparato militar junto à fronteira com a Coreia do Norte.