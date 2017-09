Macau People Power apresenta queixa à CAEAL sobre propaganda indevida

A associação Macau People Power (Macau Poder do Povo) entregou uma queixa à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) relativa a uma associação que estaria a fazer propaganda eleitoral de forma indevida. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Macau People Power diz ter recebido “muitas mensagens” remetidas de um mesmo número sobre almoços e jantares, promovidos por uma associação que não é identificada pela Ou Mun Tin Toi. A emissora pública de radiodifusão escreve ainda que os conteúdos das ditas mensagens estavam relacionados com o apoio a uma lista candidata às eleições de 17 de Setembro.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...