Instituto Cultural lança nova edição de “Clepsidra” em Outubro

A nova edição em língua chinesa de “Clepsidra”, traduzida por Yao Feng, será lançada no próximo mês, na Academia Jao Tsung-i, adiantou ontem ao PONTO FINAL o presidente do Instituto Cultural. Leung Hio Ming, que manifestou um interesse crescente pelo poeta simbolista e vontade de estudar a sua poesia, recordou uma deslocação recente a Portugal, onde apresentou uma tradução para português da obra “Poemas de Du Fu” e uma tradução para chinês de “100 Sonetos de Luís Vaz de Camões”: “Fui a Portugal e conheci muitos poetas, gente da literatura. Fui ao Instituto Camões e lançámos alguns livros de poesia chinesa traduzidos para português e também traduzimos os sonetos de Camões para chinês. Até tivemos uma leitura desses poemas no Instituto Camões”, contou o governante. S.G.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...