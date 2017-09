Hóquei em Patins: 2017, hecatombe em Nanquim

A Alemanha vingou esta quinta-feira as três derrotas que encaixou na fase de grupos do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, ao golear Macau por 29-1 em partida a contar para os quartos-de-final da competição. O tento de honra da formação do território foi apontado por Nuno Antunes, aos onze minutos do segundo tempo.

Marco Carvalho

A selecção de hóquei em patins de Macau encaixou ao início da manhã desta quinta-feira a terceira goleada em quatro partidas disputadas no âmbito da edição de 2017 do Campeonato do Mundo da modalidade, competição que integra o cartaz da edição de estreia dos Jogos Mundiais de Patinagem e que estreia este ano um formato diferente, com as selecções participantes divididas por três escalões distintos, tendo por base o grau de desenvolvimento da modalidade nos países e territórios em questão.

Macau disputou a primeira fase da prova integrada nas contas da Taça FIRS, competição que colocou frente-a-frente as formações que constituem o que se poderia denominar de “segunda divisão” do hóquei patinado mundial.

O grupo de trabalho orientado por Alberto Lisboa terminou a fase regular do Mundial na quarta e última posição da série A da Taça FIRS, depois de ter perdido por 15 – 0 na estreia frente à Colômbia, de ter empatado a oito golos no embate com a África do Sul e de ter sido derrotada pela Áustria pelo parcial de 13-3.

A fraca performance dos campeões asiáticos na primeira fase da competição condenou o conjunto do território a ter que enfrentar nos quartos-de-final do Campeonato uma selecção de topo do hóquei patinado mundial. Macau evitou as equipas que são tradicionalmente tidas como as grandes potencias da modalidade – a Argentina, a Espanha, Portugal ou a Itália – mas o adversário que lhe coube em sorte acabou por se revelar um némesis devastador. Orientada pelo catalão Jordi Canal, a Alemanha encerrou a participação na fase de grupos da Taça Mundial no último posto da série B da Taça do Mundo, sem qualquer ponto, atrás da Espanha, de Moçambique e do Chile.

Depois de ter perdido no encontro de estreia no Campeonato do Mundo frente a Espanha (2-8), a Alemanha perdeu pelo mesmo parcial – 7 -3 – frente a Moçambique e frente ao Chile. Se as derrotas averbadas pelo conjunto germânico tiveram algum poder, foi o de apurar o sentido de vingança dos comandados de Jordi Canal, com Macau a prestar-se ao papel de vítima.

A formação orientada por Alberto Lisboa ainda conseguiu resistir ao assédio adversário por três minutos e cinquenta segundos, mas depois de Christoph Rindfleisch inaugurar o marcador, a capacidade de resistência do conjunto local foi ruindo progressivamente. Meio minuto depois, Jan Martin Kutscha duplicou a vantagem da Alemanha, antes de Sebastian Haas colocar, antes ainda do minuto 10, o marcador nos 3-0. O dianteiro foi, de resto, a grande figura do plantel às ordens de Jordi Canal, ao marcar por sete ocasiões.

Com uma eficácia a toda a prova, a Alemanha recolheu ao balneário, após o final da primeira parte, a vencer por 10 – 0, mas o pior da hecatombe estava reservado para a etapa complementar, com o conjunto germânico a marcar por dezanove ocasiões.

Para além dos sete tentos de Sebastian Haas, para a rotunda vitória da Alemanha contribuíram ainda Lukas Karschau e Jan Martin Kutscha, com dois golos cada, Christoph Rindfleisch, com três, Liam Gunther Hages, com quatro golos, Kai Milewsky com cinco e, finalmente, Milan Joel Brandt, com seis. O melhor que Macau conseguiu fazer foi apontar um tento de honra. Nuno Antunes foi o autor da pequena proeza, aos onze minutos da etapa complementar.