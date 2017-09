Floriram por Pessanha as rosas bravas, 150 anos depois

Foi no cemitério de São Miguel Arcanjo, onde está sepultado Camilo Pessanha, que ontem se assinalaram os 150 anos do nascimento do poeta. Entre escritores e leitores devotos, estenderam-se sobre o túmulo flores, palavras e silêncio. Do Governo, só o presidente do Instituto Cultural marcou presença. Ao PONTO FINAL, Leung Hio Ming deixou a garantia de que o projecto de Carlos Morais José, de construir em Macau um Museu Camilo Pessanha, é possível e que está disponível para o concretizar.

Reportagem de Sílvia Gonçalves

Fotografia de Eduardo Martins

Sobre a campa não jazem hoje flores velhas, restos de afecto que habitualmente sobram na pedra puída. Lápide polida, a grande coroa de flores que pende sobre o lugar último e derradeiro. E os corpos que avançam sobre ela, alinhados, para nela depositar uma flor branca. Escritores, poetas, leitores, figuras da política e da diplomacia, estendem sobre ele uma devoção contida. E alguns familiares, que aos poucos pressentem a dimensão universal de um trisavô cuja poética desconhecem. Alexandra Domingues regressa ao lugar a que, tantas vezes se acerca sozinha, num ritual que repete há mais de 25 anos. Vestida de preto, aperta junto ao peito um ramo de lírios que a suavidade do gesto coloca depois sobre o túmulo. Recolhe-se no silêncio, olhos postos no rosto fixado na lápide, cravada de caracteres vermelho-sangue. “Um beijo perdido”, sussurra a professora de português ao poeta. “Continuamos a luta pela beleza, que a poesia continue a ser uma chama, cada vez mais necessária”, murmura ainda. Finda a manhã com o calor a vergastar o silêncio. Nasceu há 150 anos, Camilo Pessanha. Macau amanheceu com um rasgo de luz, no ar a palavra soprada de um poema. Como “um resto de batel”, que o poeta buscava, “para não afundir na treva imensa”.

“SOMOS PARTE DA CIDADE IMENSA QUE TE AMA”



“Caro poeta, passaram 150 anos desde que vieste ao mundo. És hoje o poeta de Macau e a tua sombra acompanha-nos pela cidade. Estamos aqui porque te pertencemos e da tua substância somos feitos. Somos parte da cidade imensa que te ama”, lê Carlos Morais José num pequeno papel manuscrito, pés fincados diante da campa. Coube-lhe estender ao longo de sete dias um programa de celebrações que culmina na simbologia do gesto. Deposita o escritor sobre a campa a edição-missal de “Clepsidra”, por si editada. Zélia Ribeiro lê depois um soneto que escreveu para Pessanha. Segue os passos do avô, que em Mirandela se cruzou com o poeta, e a quem também dedicou um poema.



Victor Jorge chegou cedo, passo apressado. Filho de Ana Maria Jorge, bisneta de Camilo Pessanha, mostra-se assoberbado com a sucessão de tributos a um trisavô que lhe foi revelado numa fase tardia: “Para mim é uma honra estar aqui. Alguns eventos até me apanharam desprevenido. Um deles foi aquele mural, do Vhils. Antes disso, não sei quais eram as pessoas de Portugal, se eram da Assembleia da República, queriam trasladar o corpo dele para o Panteão. Para mim era uma honra, para a família também”, confessa Victor Jorge ao PONTO FINAL. Esbarrou a vontade colectiva na vontade da mãe, para quem tocar o corpo ausente de vida se afigura como impossibilidade: “A minha mãe tem um pensar muito oriental, na altura estava muito doente, agora também está hospitalizada, está a recuperar, tem um cancro no esófago. Quanto à trasladação, enquanto ela está viva, não. ‘Não mexe, não mexe nada’, disse ela. A limpeza, pintar umas letras, sim, senhor, mas não toca em nada. É a mentalidade oriental, é muito supersticiosa”, revela o filho.

Embateu com a imagem do trisavô já homem feito, de forma inesperada: “Eu estava a trabalhar e um dos meus colegas mostrou-me a nota de 100 patacas. ‘Sabe quem é este? Camilo Pessanha, seu trisavô’. Apanhou-me de surpresa, eu tinha talvez trinta anos, trabalhava no Leal Senado”. Através da mãe e da avó foi descobrindo um familiar distante: “Procurei saber mais através da minha avó, que já faleceu. A minha avó [Maria do Espírito Santo Manhão] é que sabia muito porque ele sustentou a minha avó até aos 11 anos. O pai dela [João Manuel Pessanha] estava ausente e também porque na altura a avó da minha avó, que estava grávida, foi falar com o Camilo, e ele disse: ‘Olha, eles não casam, porque o meu filho não é boa peça. Eu vou sustentar a minha neta’”. Assim se explica, diz Victor Jorge, agora com 67 anos, a ausência do apelido Pessanha na descendência: “Porque eles não casaram. Depois quando o Camilo faleceu, houve a herança, e a família dizia que a minha avó não tinha parte porque não pertencia à família. O que salvou a minha avó é que o pai dela quando estava em Portugal escreveu-lhe uma carta. O caso foi para tribunal e a minha avó levou essa carta a tribunal e ganhou o caso, foi reconhecida, atribuíram-lhe a herança. Sei que uma das heranças que a minha avó teve foi uma casa ali nas imediações da Rua da Barca”.

Dos nove filhos ainda vivos de Ana Maria Jorge, são cinco os que residem em Macau: “Um irmão meu está no Arizona [Estados Unidos], outra está no Canadá, aquela que pertencia à Tuna Macaense, e estão dois em Portugal, na Figueira da Foz”. E tem Victor Jorge a “Clepsidra”, conhece a poesia do trisavô? “Tenho, acho que tenho, nem sei onde está. É que há coisas que estão muito bem guardadas, até as fotografias dele”. Mas nunca leu os poemas? “Um bocadinho, assim uma vista de olhos. Achei bastante interessante”. E insiste: “É uma honra estar aqui”.

A seu lado, coberta de negro, está a irmã, Fátima Jorge, agora com 64 anos. “Honra, sinto honra em estar aqui”, murmura, embrulhada em timidez. “Li um bocadinho da poesia dele, mas não me lembro”, confessa. Com uma contenção que não desmancha, diz ter ouvido falar do avô na casa onde cresceu. “Sim, a minha mãe falava um bocadinho. Estou muito feliz de o conhecer”.

MUSEU CAMILO PESSANHA “É POSSÍVEL”, GARANTE LEUNG HIO MING



Mãos cruzadas sobre o ventre, solenidade cravada no rosto, o presidente do Instituto Cultural (IC), única figura do Governo presente na última morada do poeta, observa em silêncio toda a cerimónia. Questionado pelo PONTO FINAL sobre o significado de Pessanha, hoje, para Macau, Leung Hio Ming descreve uma atenção crescente sobre o expoente máximo do simbolismo luso: “Penso que é extremamente importante. São muito raras as vezes em que temos contacto com poemas que crescem e amadurecem, e também que representam Macau durante aquele particular período de importância histórica. Mesmo agora, o Instituto Cultural presta uma atenção extra ao seu trabalho e às suas publicações. Recentemente, traduzimos os seus poemas para chinês, e vamos publicá-lo [ver texto nesta página]. Já está na minha secretária”, adianta.

Confrontado com o projecto que Carlos Morais José recentemente revelou a este jornal, de construir em Macau um Museu Camilo Pessanha, o presidente do IC mostra-se interessado e disponível para avançar: “Eu penso que é possível. E penso que é a coisa certa, que todos nós precisamos de trabalhar para isso, e fazê-lo acontecer”, respondeu Leung Hio Ming ao PONTO FINAL. É possível fazê-lo acontecer nos próximos anos? “Penso que precisamos de discutir um pouco os detalhes”. E há alguma casa disponível que possa acolher este museu? “Actualmente temos tantas pequenas casas e transformamo-las em museu. E portanto penso que é óbvio que o Governo está a ir nesta direcção e a tentar construir todos esses museus”.

Em suma, um Museu Camilo Pessanha é possível em Macau? “Eu penso que sim, sim”. E está o presidente do IC disponível para trabalhar neste projecto com Carlos Morais José? “Vamos providenciar toda a ajuda que pudermos providenciar”, garante o governante. Sobre a sua presença no cemitério, ainda que solitária, resume Leung Hio Ming: “Estar aqui é o mínimo que podemos fazer”, confessa.

Lentamente, dispersam as gentes, avançam sobre a ladeira em passo lento, lentíssimo, como se o corpo a custo contrariasse a vontade. Algum tempo depois, a entrada na Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC), que oferece o almoço em homenagem a Pessanha. E o olhar atirado ao alto, para um tecto de onde pendem uma infinidade de bandeirinhas de Portugal e outras com o rosto do poeta. De fundo, o gemido arrastado do fado. Carlos Morais José desdobra-se entre os convivas, sorve depois cigarros no exterior, como quem aponta ao culminar de uma semana tomada pelo frémito: “Correu excepcionalmente bem, porque tinha tudo para falhar à partida. O facto de só termos começado a organizar isto em Julho, ter sido tudo muito depressa, não termos nenhum apoio oficial nem não oficial”, conta ao PONTO FINAL o escritor e jornalista. Mas não faltaram os parceiros e a empatia dos seguidores do poeta: “Nós temos é muitas parcerias, como é o caso da APOMAC, que foi excepcional, a Casa de Portugal foi excepcional no apoio logístico. O Albergue vai participar com uma actividade artística. Mas, de facto, o que eu notei é que a figura de Camilo Pessanha é tão forte em Macau, que levou a que toda a gente tivesse o coração aberto para esta iniciativa. Com excepções, claro, os canalhas do costume, mas esses não interessam”.

Apenas o presidente do Instituto Cultural esteve presente em representação do Governo, é suficiente? “Nunca nada é suficiente, mas é necessário. Agradeço-lhe imenso ter aparecido, ter reconhecido a importância de Camilo Pessanha no contexto cultural de Macau”. Depois de sete dias de um programa de celebrações por si elaborado, que encontrou espaço no Antigo Tribunal, sobra alívio no rosto cansado de Morais José: “Estou muito aliviado, as coisas correram bem, mas não acabaram aqui. Ainda vamos ter a inauguração de arte pública de Carlos Marreiros, ainda vamos ter a inauguração de uma exposição patrocinada pela APIM sobre a Macau em que viveu o Camilo Pessanha, o que é muito importante até para constituir parte do núcleo do futuro museu, porque isso será parte constituinte do futuro museu”, salienta.

“SÃO OS HOMENS COMO CAMILO PESSANHA QUE JUSTIFICAM A PRESENÇA DA NOSSA COMUNIDADE AQUI, HOJE”



E que palavra estende o escritor ao poeta? “Obrigado. Sinceramente, o que me apetece dizer-lhe é obrigado. Porque são os homens como Camilo Pessanha que justificam a presença da nossa comunidade aqui, hoje. É isso que os portugueses têm que perceber: meteram aqui os pés e se os seus pés não se afundaram é porque muitos outros antes palmilharam este mesmo caminho, e tornaram o caminho fácil para os que hoje vêm. Porque se não fossem homens como Camilo Pessanha e muitos outros – e de alguns deles nunca vamos ouvir falar, mas que aqui deixaram o seu suor, as suas lágrimas – nós hoje não estávamos aqui. É graças a todos esses portugueses que aqui aplanaram o caminho, para que os nossos passos não se afundem”.

“FOMOS TODOS EMBALADOS NA POESIA DE CAMILO PESSANHA”

Ainda na APOMAC, Graça Pacheco Jorge prepara-se para rumar à Residência Consular, antigo Hotel Bela Vista, onde, sozinha, vai preparar um jantar onde serão reproduzidas receitas da casa do avô José Vicente Jorge, lugar onde Pessanha era visita frequente: “Uma é a Sopa Assada, que era a que Camilo Pessanha gostava mais. Depois vou fazer Galinha à Portuguesa, de que ele também gostava. Ele gostava de comer sobretudo lá em casa do avô, porque era de facto uma cozinha cuidada e muito especial. Eu escolhi estes pratos por serem aqueles que ele mais apreciava. E depois uma sobremesa, que são os Formigos. Mas é diferente de Portugal, aqui é só com corintos, miolo de pão, ovos e açúcar”.

E o que significa fazê-lo no aniversário do poeta? “É muito especial, ainda hoje no cemitério fiquei comovida porque a minha avó, Matilde Pacheco Jorge, morreu no mesmo ano que o Camilo Pessanha. O Camilo em Março e a minha avó em Dezembro. Ele ia muito a casa do avô, conhecia a avó, que fazia os petiscos que ele gostava, morreram no mesmo ano e estão perto um do outro no cemitério”. E também a poesia acompanha Graça Pacheco Jorge: “Nós fomos todos embalados na poesia de Camilo Pessanha. É uma poesia que nos continua a embalar, e que eu incuto nos meus filhos e nos meus netos”.

“O ESPÍRITO DELE ESTÁ AQUI”



Filomeno Jorge faz uma curta passagem pela APOMAC. Irmão de Victor e Fátima Jorge, também ele carrega o legado de um trisavô que quase desconhece. “É muito orgulho para mim, por ser trineto. Quem me contou a história dele foi a minha avó. Penso que foi há uns 15 anos, quando houve aquela entrevista para a RTP com a minha avó. Aí é que nós soubemos que somos trinetos de Camilo Pessanha”, conta ao PONTO FINAL. E a poesia do trisavô, cruzou-se entretanto no caminho? “Só li um bocadinho. Agora não tenho tempo suficiente, só depois, quando me reformar, vou saber mais coisas do meu trisavô. Dentro da minha possibilidade, vou sabendo mais coisas sobre ele. Penso que, a partir deste momento, vou pedir mais livros sobre ele”, conta Filomeno Jorge, conhecido como “Russo”, actualmente responsável pela área de segurança do MGM.

Também Filomeno, agora com 60 anos, recorda o momento em que, de Portugal, soou a proposta de trasladar Pessanha para o Panteão Nacional. Ao contrário do irmão, não encontra razão para deslocar o poeta do lugar onde viveu e escolheu morrer: “Francamente, não gostaria. Porque o espírito dele está aqui, esse espírito que é trazido a todos nós, que se sente bem. Eu gostaria que ele se mantivesse em Macau só por um motivo, porque o espírito dele está aqui em Macau. E nós estamos bem”.