Ensino do cantonense é novidade no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes

Uma nova directora e a integração do cantonense no leque das actividades lectivas. São estas as principais novidades no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, no arranque de mais um ano lectivo. O pontapé de saída no novo ano é hoje dado, com mais duas salas, dois novos professores e 42 novos alunos.

O Jardim de Infância D. José da Costa Nunes dá hoje início às actividades do novo ano lectivo com 224 alunos inscritos, mais 42 do que no ano transacto, e uma nova directora à frente da instituição. Marisa Peixoto rematou no final do último ano lectivo um período de três anos como educadora de infância do estabelecimento, tendo sido convidada por parte da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses para assumir a direcção do estabelecimento de ensino. Naquele que é o seu primeiro ano a dirigir o Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, Marisa Peixoto disse ao PONTO FINAL que o seu objectivo passa, sobretudo, por dar continuidade “ao que já estava implementado”.

No entanto, o novo ano lectivo conta com uma novidade. Durante mais de cinco meses, alunos e funcionários vão poder participar num workshop de iniciação ao cantonense. Direccionada para quem não tem o chinês como língua materna, a iniciativa vem inserir o cantonense no programa lectivo. No ano passado o ensino do cantonense tinha o estatuto de actividade extra-curricular.

“Eles [os alunos] já têm mandarim como [actividade] curricular mas visto que estamos em Macau e que a língua falada na rua é o cantonense decidimos apostar um bocadinho mais no cantonense. Mesmo eles entre eles, nas salas, a maioria das crianças chinesas também fala cantonense, portanto também será uma hipótese para os de língua materna não chinesa aprenderem um bocadinho”, sublinhou Marisa Peixoto.

Sem querer adiantar muito, a nova directora do D. José da Costa Nunes disse ter “algumas ideias novas mas que não serão implementadas já este ano”. E que ideias são essas? “Algumas ideias novas, não em termos de trabalho de sala porque cada uma tem a sua maneira de trabalhar, mas talvez chamar um bocadinho mais os pais à escola, envolver mais os pais no processo”, revelou Marisa Peixoto. “Este ano já está tudo mais ou menos traçado portanto não vou estar a implementar nada de novo sem reunirmos e sem serem projectos bem pensados”, complementou.

Questionada sobre eventuais danos ao edifício causados pela passagem do tufão Hato, a responsável respondeu que a tempestade deixou algumas mazelas, ainda que “não muito sérias”: “Foi mais limpeza no recreio porque ficámos sem algumas árvores e ficamos sem um balouço. De resto foi mais trabalho de limpeza e tivemos um ou outro vidro [partido] mas nada assim muito sério”, contou Marisa Peixoto.

O Jardim de Infância D. José da Costa Nunes retoma hoje as suas actividades com mais duas salas de aulas e também mais duas educadoras de infância. No total estão inscritos 224 alunos, mais 42 do que no ano transacto, divididos por 11 turmas. A classe dos três anos tem quatro turmas, a dos quatro anos tem três turmas e a dos cinco anos quatro turmas.